Koning Willem-Alexander (53) en Koningin Máxima (49) kennen elkaar inmiddels meer dan twintig jaar. Het koningskoppel ontmoette elkaar in 1999 in Sevilla. De liefdesrelatie was geheim, maar in 2001 doken de allereerste foto’s op. En laten wij die nu nét hebben. Schattig hè?

Op een van de eerste foto’s samen was Máxima ongeveer 29 jaar oud en Alexander een paar jaartjes ouder: 33 jaar. Het koningskoppel scheelt namelijk vier jaar met elkaar. De foto van de kersverse tortelduifjes komt uit 2001.

Houterige Willem-Alexander

Terug naar Sevilla, 1999. Dit is the place to be waar Koningin Máxima en Koning Willem-Alexander elkaar hebben ontmoet. Toen nog: Prins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta. Ze zouden zijn gekoppeld door wederzijdse vriendin Cynthia Kaufmann. Later in het weekend spraken Máx en Alex pas met elkaar. Waarna de prins al zijn charmes in de strijd heeft gegooid. Ze dansten samen en Máxima maakte grapjes over de houterige Willem-Alexander. Eind goed, al goed.

Máxima was al bezet

Wist je trouwens dat Máxima eigenlijk al een liefje had? Ze woonde nét samen met Amerikaan Dieter Zimmerman. Maar echt gelukkig was Máx niet. Máxima en Dieter maakten veel ruzie. Toen Dieter eenmaal hoorde dan Máxima voor de charmes van onze Nederlandsche kroonprins viel, waren de rapen gaar. Volgens verschillende bronnen pakte hij zijn koffers en vertrok. Hij beweerde dat Máxima hem had bedrogen.

