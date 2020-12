Cute: dit is de kerstkaart van Meghan Markle, prins Harry en kleine Archie

Prins Harry en Meghan Markle zijn afgetreden als leden van de koninklijke familie, maar geven nog regelmatig een teken van leven. Ze duiken op in Zoom-meetings, laten hun stem horen in de Amerikaanse verkiezingen én trakteren fans op een originele kerstkaart met zoon Archie en hun twee honden.

Vorig jaar prijkte de kerstkaart vanuit hun tijdelijke verblijf in Canada nog op hun eigen Instagram. Maar ondanks dat de twee niet meer actief zijn op social media, heeft het gezin er dit jaar toch een digitale kerstkaart uitgestuurd. En hoewel we Archie de afgelopen tijd, met uitzondering van zijn eerste verjaardag, eigenlijk niet meer te zien hebben gekregen, is hij gelukkig wel samen met zijn ouders en hun twee honden op de kerstkaart te zien.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door E! News (@enews)

Archie

Althans, te zien… De kerstkaart bestaat dit jaar niet uit een echte foto, maar een illustratie van het gezinnetje van drie. Hierdoor is de inmiddels 1,5 jaar oude Archie niet goed te zien. Wel merken fans op dat hij behoorlijk gegroeid is. “Ze zien er zo gelukkig uit met zijn allen”, “Hij wordt zo snel groot” en “Prachtig gezin”, is slechts een greep uit de vele reacties.

Los Angeles

Het stel zal net zoals vorig jaar de kerst niet met de koninklijke familie doorbrengen. Waar ze vorig jaar de feestdagen nog doorbrachten in Canada, verhuisden ze net voor het uitbreken van het coronavirus naar Los Angeles. Hier is Meghan geboren en getogen en ook Harry heeft een bijzondere band met de stad. Sinds hun verhuizing zijn ze naar verluidt niet meer teruggekeerd naar hun oude woonplaats in Engeland, en met het gemuteerde virus in Engeland zal een terugkeer ook nu niet aan de orde zijn.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: Brunopress