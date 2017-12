Cynthia Schultz meets Estée Strooker: Hoe doet zij het?

Wat doe je graag om te ontspannen?

‘Eten! Zelf lekker uit eten gaan of thuis koken. Verder doe ik af en toe aan yoga.’

Wat is het geheim van jouw succes?

‘Heel hard werken. En alles wat ik doe, doe ik vanuit mijn passie voor eten. Op eetgebied is er nog zo veel kennis bij te brengen. Vooral om mensen meer te laten genieten. Het belangrijkste is dat we voor onszelf een goede balans vinden. En hierbij ook kijken naar onze eigen eetcultuur in plaats van overal maar iets vandaan te trekken. Wat deden onze voorouders? En wat geeft de natuur ons?’

Hoe is je leven veranderd sinds je Masterchef hebt gewonnen?

‘Dit was zeven jaar geleden mijn springplank. Daarna heb ik er alles aan gedaan om het goed uit te bouwen en echt succesvol te worden.’

Wat is jouw grootste carrièreles?

‘Dat je veel meer bereikt als je geen angst voelt om ergens mee te starten. Op mijn twintigste ben ik met mijn eigen zaak begonnen. Het was niet erg als het fout ging, ik had toch nog geen grote verantwoordelijkheden. Doordat ik geen angst voelde, is het me gelukt om zo ver te komen. Inmiddels heb ik een huis, veel meer verantwoordelijkheid en ben ik een stuk minder onbevangen. Zonde!’

Je hebt al heel veel dromen waar weten te maken: wat staat er nog op je lijstje?

‘Ik wil heel graag groeien. Er zit nog veel meer potentie in mijn restaurant. Ik weet steeds beter waar ik voor sta, en dat wil ik nog verder uitbouwen. Iets als een Michelinster ambieer ik niet. Eén van mijn dromen is om volledig zelfvoorzienend te worden, met eigen vee en zelfgeteelde producten.’