Cynthia Nixon wil een derde ‘Sex and the city’-film zónder Samantha

Eerlijk is eerlijk: de laatste ‘Sex and the City’-film was niet bepaald Oscar-materiaal. Toch is een derde film de diepste hartenwens van iedere fan. Als het aan Cynthia Nixon (Miranda) ligt, komt die film er.

De enige die roet in het eten gooit is Kim Cattrall (Samantha). De 64-jarige actrice gaat niet lekker door een deur met Sarah Jessica Parker (Carrie) en is daarom pertinent tegen een vervolg. Sarah opperde jaren geleden al dat Kim dan misschien maar vervangen moet worden.

Sharon Stone

Cynthia ziet zo’n recast ook wel zitten en heeft zelfs al een actrice in gedachte die prima in haar plaats kan schitteren. Niemand minder dan Sharon Stone zou volgens haar een perfecte Samantha vertolken. “Sharon zou het helemaal geweldig doen. Ze zou de rol haar echt helemaal eigen maken.”

Vrouw van kleur

Hoewel Sharon ongetwijfeld een geweldige Samantha zou zijn, kan het vriendinnenclubje wel wat diversiteit gebruiken. “Veel mensen, onder wie Kim zelf, zeiden dat een eventuele nieuwe vierde vrouw een vrouw van kleur moet zijn. Dat zou ook fantastisch zijn”, geeft Cynthia toe. Hoe dan ook: een derde SATC-film lijkt weer iets dichterbij en dat alleen al is precíes het goede nieuws dat we nu wel kunnen gebruiken.

Cynthia werd wereldberoemd als Miranda Hobbes, maar maakte tijdens en na de serie een enorme ontwikkeling door. Dit jaar nog schitterde ze in de indrukwekkende ‘Be a lady, they said’-video. Lees hier haar verhaal.

Bron: E Online. Beeld: Brunopress