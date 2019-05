Daar gaat ‘ie weer viraal: Tim krijgt weer klappen in nieuwe aflevering #BOOS, dit keer van rapper Sjors

Tim Hofman heeft weer klappen gekregen in #BOOS, dit keer van rapper Sjors. De BNN-presentator wilde de rapper confronteren met zijn vermeende oplichtingspraktijken, maar kreeg daar de kans niet voor.

‘Ik vind alles leuk en aardig en wil zachte handschoen doen, maar als iemand gewoon structureel tieners naait voor 50 of 100 of 150 piek, dan vind ik dat je ook heel even je verantwoording af moet leggen,’ zegt Tim in de nieuwe aflevering van #BOOS terwijl hij voor Sjors’ dichte deur staat. Later treft Tim Sjors na een optreden. ‘Och Tim, rot op!,’ roept de rapper naar de presentator terwijl hij in zijn auto stapt. ‘Ga weg man.’

Tim wil “even praten”, maar daar heeft Sjors duidelijk geen zin in. De rapper springt uit zijn auto en vliegt Tim aan en haalt meermaals uit naar de presentator.

Tim en Sjohors go way back

De twee mannen hebben een verleden. Tim probeerde al eerder in gesprek te gaan met Sjors over zijn vermeende oplichtingspraktijken, maar ook toen wilde de rapper geen commentaar geven. Sterker nog: hij rende weg en dat zorgde voor hilarische beelden. Vorige maand haalde Sjors op Instagram nog uit naar Tim.

Dat de rapper een opvliegend karakter heeft, bleek ook in november toen hij tijdens een optreden iemand uit het publiek een flinke klap verkocht. Sjors was niet blij met een bierdouche bij zijn show in het Groningse Musselkanaal. Tim is echter wel wat gewend, hij krijgt vaker klappen in #BOOS. Bijna twee jaar geleden werd de presentator aangevallen door een huisjesmelker. Die brak Tims kaak, scheurde zijn jukbeen en bezorgde de presentator hersenletsel en ‘een whiplash-achtig ding in zijn nek.’ In januari zei Tim dat hij nog steeds fysiotherapie ondergaat vanwege de aanval in augustus 2017.