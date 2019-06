Daar gaat ze weer: ‘Lindsay Lohan is tv-show en strandclub kwijt’

Spuitend rondlopen met een champagne supersoaker of de bossy bitch spelen, het heeft allemaal niet mogen baten. Lindsay Lohan’s realityserie Lindsay Lohan’s Beach Club krijgt geen vervolg. En dat is nog niet alles: het ziet er naar uit dat ook de daadwerkelijke strandtent van Lindsay Lohan de deuren sluit.

Nu de regen hier in Nederland weer uit de lucht gutst, zou je het misschien niet zeggen, maar het hoogseizoen van strandtenten is aangebroken. In Scheveningen en in Bloemendaal staat alles paraat om de zonnige gasten te dienen en ook in de Griekse badplaats Mykonos zou dat het geval moeten zijn.

Maar in het geval van de Lohan Beach Club lijkt niets minder waar. Volgens locals ligt de strandtent er verlaten bij en is het logo weggehaald. Toeristen die een kijkje wilden nemen, zouden van een koude kermis thuis zijn gekomen. ‘Een vriend van mij had een poosje terug een reservering gemaakt, maar werd opgebeld met de mededeling dat de tent nog niet open gaat dit seizoen, terwijl het al juni is,’ aldus een bron aan Page Six.

Lindsay en te weinig drama? Ook knap

De gelijknamige MTV show, die het wel en wee van het personeel van de strandtent volgde, zou ‘te weinig drama hebben gehad’. ‘Ze wilden meer gedoe onderling hebben, mensen die het niet meer trekken,’ meent de bron. ‘Er werd door een producer voorgesteld om een eventueel nieuw seizoen te laten draaien om Lindsay, haar moeder Dina en zus Ali, maar die zagen dat niet zitten.’

Toch jammer, want een wederopstanding van Lindsay Lohan had zo leuk kunnen zijn. Eerder namen we de realityserie al uitgebreid onder de loep. Waarom Lindsay Lohan’s Beach Club een totale flop is, lees je hier.

Bron: ANP, beeld: MTV