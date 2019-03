Veelbelovend: de trailer van Tarantino’s nieuwste parel ‘Once upon a time in Hollywood’

Van sommige films weet je bij voorbaat al dat ze een succes gaan worden. Once upon a time in Hollywood is er zo eentje. Is het niet omdat het de negende film is van topregisseur Quentin Tarantino, dan is het wel vanwege de sterrencast die hij heeft weten te strikken. Vandaag is de langverwachte trailer gepubliceerd.

Hoe Tarantino het voor mekaar heeft gekregen weten we niet, maar de cast van Once upon a time in Hollywood bestaat alleen maar uit A-sterren. Niemand minder dan Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Dakota Fanning, Al Pacino, Timothy Olyphant, Kurt Russel, Damian Lewis, en James Marsden zijn van de partij. Extra bijzonder is dat ook Luke Perry en Burt Reynolds – beiden inmiddels overleden – meespelen.

Tien films

Once upon a time in Hollywood is de negende film van Quentin Tarantino, die we natuurlijk kennen van kaskrakers als Pulp Fiction, Django Unchained en Kill Bill. De 55-jarige regisseur heeft altijd gezegd tien films te willen maken.

Het verhaal

Once upon a time in Hollywood speelt zich af in de tijd van de Charles Manson-moorden, eind jaren zestig. De film volgt tv-acteur Rick Dalton (Leonardo DiCaprio). Hij heeft slechts één succesvolle rol gehad – in een westernserie – en kijkt uit naar nieuw succes. Zijn rechterhand en stuntman heet Cliff Booth (Brad Pitt). Ook hij verwacht meer van zijn carrière.

Het verhaal is gelinkt aan de moordpartij door de zogeheten Manson Family; de buurvrouw van Dalton is Sharon Tate (Margot Robbie). De actrice en vier anderen werden in 1969 omgebracht door sekteleden van Charles Manson. De vrouw van Roman Polanski was op dat moment achtenhalve maand zwanger. Ook haar ongeboren baby – een jongen die de regisseur de naam Paul gaf – haalde het niet.

Bekijk de trailer hier:

Nog even geduld

Once upon a time in Hollywood gaat op 21 mei in première op het filmfestival van Cannes. Vanaf 15 augustus draait-ie in de Nederlandse bioscopen.

Beeld: still uit trailer