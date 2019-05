Daar is-ie dan: de allerlaatste trailer van ‘Orange is the New Black’

Het einde is in zicht: vanaf 26 juli is het zevende en laatste seizoen van Orange is the New Black te z ien op Netflix. Gisteren is de trailer van de populaire gevangenisserie gelanceerd.

Het nieuwe seizoen gaat over hoe hoofdpersonage Piper Chapman (Taylor Schilling), die net uit de cel is, probeert te wennen aan het leven buiten de bak. Dit, terwijl haar vriendinnen nog steeds vastzitten.

Daar is ie dan: de trailer

Sinds 2013

Eind vorig jaar werd bekend dat Orange is the New Black na komend seizoen stopt. De serie, die meerdere prijzen won, is sinds 2013 te zien op Netflix.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.