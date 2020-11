Daar kun je op bouwen: deze drie sterrenbeelden staan altijd voor je klaar

Wat je ook doet, deze persoon is er áltijd voor je. En dan vooral als je in een relatie zit met een van deze drie sterrenbeelden. Ja, op deze tekens kun je bouwen.

Sterrenbeelden waar je op kunt bouwen

We moeten toegeven, die komen behoorlijk overeen met de sterrenbeelden die partners voor het leven vormen. Niet gek ook, want deze signs zijn ontzettend zorgzaam én loyaal. Heb jij diegene nodig in een crisissituatie? Dan zal deze persoon nog net niet alles uit zijn of haar handen laten vallen voor je.

Stier (20 april t/m 20 mei)

Is jouw partner een Stier, dan zit je helemaal goed. Waar je ook doorheen gaat, dit sterrenbeeld zal je onder elke omstandigheid steunen. Toch kost het wel even wat tijd om het vertrouwen te winnen van dit aardeteken. Maar geen zorgen: als je eenmaal door die muur heen bent, dan heb je ook écht iemand die aan je zijde staat voor het leven. Daarnaast houden ze ontzettend van knuffelen, dus kom maar op met die bankhangsessies. Klaar met al die losse flings? Ook dan moet je bij de Stier zijn: ze houden ervan om toekomstplannen te maken en willen een relatie zo gelukkig mogelijk houden.

Kreeft (21 juni t/m 22 juli)

Zorgen dat jij weer oké bent, dat is het belangrijkste voor de Kreeft. Ja, zelfs als ze daarvoor hun eigen behoeftes aan de kant moeten schuiven. Toch schuilt daarin ook de grote valkuil: er wordt makkelijk misbruik van de goedheid van dit sterrenbeeld gemaakt in een relatie. Niet alleen is dit natuurlijk gewoon niet eerlijk, maar ook jaag je deze partner daarmee op de kast. En heb je dit teken eenmaal pijn gedaan, dan kun je niet snel rekenen op vergeving.

Weegschaal (23 september t/m 22 oktober)

Zeg je Weegschaal, dan zeg je een overvloed aan liefde, maar: wel in een goede balans. Dit teken zal maar wat graag ervoor zorgen dat ze een stabiele relatie hebben. Hoe ze dat doen? Nou, door bij jou na te vragen of je nog precies hebt wat je wil en welke problemen er spelen. Toch wil deze partner ook graag onafhankelijk zijn, dus probeer diegene daarin ook vrij te laten. Doe je dat, dan zul je zeker op een van deze drie sterrenbeelden kunnen bouwen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: NSMBL | Beeld: Unsplash