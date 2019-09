Daar zijn ze weer: Beyoncé trakteert fans op stapel privéfoto’s

Begin deze maand vierde Beyconé haar 38ste verjaardag en dat deed ze gewoonlijk als altijd achter gesloten deuren. Maar gelukkig blijft Beyoncé ook trouw aan haar fans en trakteert ze de wereld nu op nooit eerder vertoonde privé foto’s.

We zien Queen B met haar tweejarige tweeling Rumi en Sir, we zien verliefde kiekjes met Jay-Z. we zien Blue Ivy en we zien Beyoncé’s ode aan Lisa Bonet (de moeder van Zoë Kravitz, die daarop reageerde met een leuke vergelijking). Ook zien we vakantiefoto’s van B’s tripje naar Sardinië, foto’s van het feestje van Leonardo DiCaprio, het houdt maar niet op. Wij hebben de leukste voor je op een rij gezet, de rest van alle foto’s kun je hier of hier bekijken.

De reactie van Zoë Kravitz:

