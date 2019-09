Dag herfst, hallo nazomer: dit weekend wordt het weer 20+ graden

Ieder jaar hopen we erop, maar zeker weten doen we het nooit: de nazomer. Na flink wat regen en koude temperaturen lijkt het komend weekend toch echt te gebeuren! Zet jij de rosé alvast koud?

De luchtige jurkjes konden weer de kast in, de paraplu daarentegen juist eruit: het leek even écht gedaan met de zomer. En met de kruidnoten die al in het schap liggen, begonnen we zelfs bijna te verlangen naar het najaar. Maar dat gevoel kunnen we nog even uitschakelen, want geloof het of niet: er staat ons een fijne nazomer te wachten.

‘Het gaat deze week de goede kant op met het weer,’ vertelt Martijn Dorrestein van Buienradar aan Editie NL. ‘Woensdag en donderdag kunnen we nog wat buien verwachten, maar daarna wordt het droog en komt de zon opnieuw tevoorschijn.’

Terrasweer

De paraplu hoef je dit weekend dan ook niet mee te nemen als je naar buiten gaat. Sterker nog, we kunnen weer het terras op. ‘Er staat weinig wind, waardoor het buiten aangenaam voelt,’ aldus de weerdeskundige. En ook na het weekend ziet het er veelbelovend uit. ‘Mogelijk loopt de temperatuur dan zelfs op tot 22 graden. Maar dat kunnen we nog niet met zekerheid zeggen.’

Meer dan 25 graden

Volgens Weeronline blijft het vanaf zaterdag droog met flinke zonnige perioden en kunnen de temperaturen op grote schaal oplopen tot 20-24 graden. In het zuidoosten van Nederland is het helemaal heerlijk vertoeven, want daar zouden zelfs maxima van 25 graden of meer bereikt kunnen worden.

Orkanen

De nazomer hebben we ‘te danken aan’ restanten van de tropische storm Gabrielle en orkaan Dorian. ‘Deze helpen ons aan mooi weer,’ legt Dorrestein uit. ‘Schade zullen ze hier niet veroorzaken.’

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: RTL Nieuws, Weeronline.nl | Beeld: Unsplash