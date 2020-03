Dagdates ‘Boer zoekt Vrouw’ teleurstellend: kijkers zitten er nog niet in

Gisteren was alweer de derde aflevering van Boer zoekt Vrouw, maar kijkers zitten er nog niet echt in. De dagdates stonden op de planning en hoewel de productie ging voor nogal bijzondere activiteiten (sorry, maar echt romantisch noemen wij een piñata kapot rammen nu niet), zijn fans toch een beetje teleurgesteld.

Want waar sommige boeren het lekker rustig aan mochten doen – zo ging Geert Jan gezellig high tea’en en daarna taarten versieren – was het bij anderen een soort verkapte sportdag. Annemiek en haar mannen deden een of ander modderparcours en ook Bastiaan zocht het in de actieve hoek. Zij gingen samen lekker op de fiets, máár er was ook nog tijd om de krullenbol te versieren. Vrij letterlijk, want de dames mochten hem onderkliederen met bodypaint. Oh en zien we bij Geert Jan nu Caroline Tensen?

Ik heb drie nachtmerries.

1. Dat ik ooit weer op een eerste date moet.

2. Dat die date een groepsdate is.

3. Dat we gaan bodypainten.#bzv — Aafke Romeijn (@aafkeromeijn) March 8, 2020

Wanneer je net bij de kapper 190 euro hebt uitgegeven omdat je aan #bzv meedoet😱😂 pic.twitter.com/2QLhmVczAV — Starbuck (@starbuck68) March 8, 2020

Caroline Tensen had blijkbaar ook een brief geschreven. Was me even ontgaan. #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/BJcYTi7KLi — Eva (@Eefsepeefsje) March 8, 2020

Lekker gezellig gourmetten met boeren. Boermetten dus. Oké ik geef mezelf wel een rode kaart. #boerzoektvrouw #bzv — Seriewoordenaar (@Reageertt) March 8, 2020

Dagdates Boer zoekt Vrouw

Toch zien de kijkers ook al de liefde opbloeien tijdens de dagdates in Boer zoekt Vrouw. Annemiek lijkt namelijk al te vallen voor Steven en voelt toch wel de mogelijkheid om verliefd te worden. Bij Geert lijkt vooral Vera een streepje voor te hebben op de rest. Maar Geert Jan? Die weet het zo net nog niet. Toch lukt het de boeren uiteindelijk om drie dames te selecteren die mogen komen logeren op de boerderij.

#boerzoektvrouw #bzv Wanneer iemand al een kwartier onafgebroken aan het praten is en je er niet tussen kan komen pic.twitter.com/C69hYhTwTi — Frank (@Frankzinnig) March 8, 2020

Hahaha die Geert maak je de pis niet lauw #bzv

Tja en Vera? Kat int bakkie 💑 pic.twitter.com/rsEnLtJUyP — Gerrit Wermink (@gerritwermink) March 8, 2020

In verband met de vorige Geert, plaatst Yvon nu standaard een hond tussen haar en een Geert in. #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/VeY5AwWudp — Martijn (@accountnaam) March 8, 2020

Wanneer je zegt: “ dat geeft niet “ Maar denkt: “ wel ^3538w992 ..met je p9%&66 en je klote ^}%}%}^* “ #bzv pic.twitter.com/DKccdO9uUm — Starbuck (@starbuck68) March 8, 2020

Dat moment dat je je bedenkt dat je toch liever Studio Sport had gekeken…#Bzv #Boerzoektvrouw #BZV2020 pic.twitter.com/YS6z3YXGdA — Creatiffdutch (@creatiffdutch) March 8, 2020

Teleurstelling

Hoewel de boeren dus wat liefde betreft de goede kant opgaan, voelen sommige kijkers een lichte teleurstelling. Zij vinden het seizoen namelijk tot nu toe nog een beetje, tja, hoe zullen we het eens zeggen: saai. Daarnaast hebben fans het gevoel dat de productie met nogal een rap tempo door de aflevering ging. Het resultaat? Je krijgt eigenlijk maar weinig te zien van de dates. Zonde, zo is te lezen op Twitter. Ach ja, volgende week op de boerderij zal het vast en zeker weer heerlijke televisie worden.

Ben ik de enige die het een beetje saai vond? #boerzoektvrouw — Luuk Luckas (@LuckasLuuk) March 8, 2020

#boerzoektvrouw raggen ze het dit jaar er niet veel sneller doorheen dan voorgaande jaren? — japie1971 (@japie1971) March 8, 2020

Ze hebben wel haast dit jaar bij #boerzoektvrouw — Seb de Groot (@sebdegroot) March 8, 2020

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk nog geen reet aan vind, dit jaar. Zitten jullie er allemaal wel al helemaal "in"? #boerzoektvrouw — Lycke van der Bles (@LyckeB) March 8, 2020

Bron: Libelle | Beeld: KRONCRV