Daley en Candy hebben leuk babynieuws na bruiloft: ‘Niet alleen wij twee zijn getrouwd’

Het was ‘een levensveranderend weekend’ voor voetballer Daley Blind en zijn liefde Candy-Rae Fleur. De twee stapten tijdens een dromerige dag in het huwelijksbootje. En het stel deelt zojuist nóg meer heugelijk nieuws…

Op Instagram snorden we vanmorgen de eerste foto’s van het prachtige bruidspaar op. We zagen Candy in een prachtige jurk van kant en tule, waar ons in eerste instantie weinig aan opviel. Op een zojuist geplaatste foto vanuit een andere hoek blijkt dat het stel papa en mama wordt.

Dubbel feest

‘Niet alleen wij tweeën zijn getrouwd’, schrijft Candy-Rae bij de prachtige foto voor een waanzinnig landhuis. Een baby-emoji volgt. ‘Ik weet zeker dat je alle liefde gevoeld hebt dit weekend’, schrijft ze aan hun kindje. Daley schrijft op zijn Instagram: ‘Het ene speciale moment na het andere… Wat kan ik zeggen, we zijn met z’n drieën getrouwd. Mijn prachtige vrouw, je maakt me zo trots. Ik word papa.’

De kers op de taart

Het koppel is al meer dan acht jaar samen. Vorig jaar juni vroeg de Ajax- en Oranje-speler Candy-Rae ten huwelijk.



Door: Flaironline | Beeld: ANP, Instagram