Daley en Candy-Rae Blind geven dochter naam die je bijna nooit hoort

In februari werden Daley en Candy-Rae Blind trotse ouders van hun dochtertje. De naam van het meisje bleef voorlopig nog even geheim. Nu deelt de kersverse moeder eindelijk de naam van haar dochtertje.

Candy-rae post een zoete foto van haar tweede kindje dat slapend in haar wiegje ligt. Het meisje is inmiddels een maand oud, en nu is de trotse moeder er klaar voor om haar naam met het grote publiek te delen. Candy-rae en Daley hebben voor een bijzondere naam gekozen: Lemae Lourdes Fiore.

Prachtige naam

De brunette krijgt enthousiaste reacties op de naam van haar dochtertje. ‘Prachtige naam voor een prachtig kindje!’, reageert een fan. Daley reageert met een emoji met hartjesogen.

Tweede kind

Candy-rae maakte begin februari bekend dat ze is bevallen van hun tweede kind. Op een aankondigingsfoto is te zien dat de Ajacied en zoontje Lowen Dace buiten in de sneeuw spelen. Candy-rae en de dochter poseren binnen voor het raam. ‘Jongens spelen buiten, meisjes blijven warm binnen’, schrijft ze erbij.

Zoontje

Daley en Candy-rae werden in 2019 ouders van zoon Lowen Dace. In datzelfde jaar trouwde het koppel.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Candy-rae Blind 💍 (@candy.rae.fleur)

