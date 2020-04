Waarom heeft iedereen het ineens over Dalgona Coffee?

Het internet ontploft van de DIY-video’s over de lekkerste receptjes die we thuis in de keuken kunnen bereiden. Naast bananenbrood is nu ook de Dalgona coffee een ware hype op het internet. De romige koffie is enorm populair op de social media app TikTok, maar ook op andere kanalen duikt de trend steeds vaker op.

Het drankje ziet er mierzoet uit, maar zal ongetwijfeld overheerlijk smaken. Win-win: het drankje is zowel koud als warm te drinken en is dus perfect voor deze warme lentedagen.

LEES OOK:

Dít is de reden waarom iedereen opeens kokosolie in de koffie doet

Dalgona Coffee

Het goedje lijkt op alle voorbeeldfilmpjes makkelijk te maken, maar zo simpel is het helaas niet. Je moet namelijk de perfecte substantie weten te krijgen. Het recept is als volgt: mix een eetlepel oploskoffie, een eetlepel suiker en een eetlepel heet water enkele minuten totdat er een romige goedje ontstaat. Dat kun je het beste doen met een elektrische mixer of een garde. Vul daarna een glas koude of warme (haver)melk, schep de romige koffie er overheen en genieten maar!

De oorsprong

Dalgona is een bekende zoete street food snack in Zuid-Korea. Het wordt gemaakt van gesmolten suiker, water en bakpoeder. De koffie wordt zo genoemd omdat de romige substantie een beetje lijkt op het karamel-achtige dalgona. Dalgona coffee verscheen in januari op internet en ging viral toen de Zuid-Koreaanse acteur Jung Il-woo het maakte in een populair tv-programma. Daarna werd het bereiden van de koffie massaal gedeeld op TikTok.

Razend populair

De Dalgona-filmpjes hebben ervoor gezorgd dat de koffie massaal thuis gemaakt wordt nu we allemaal in quarantaine zitten. De fancy koffie bestaat namelijk uit slechts drie ingrediënten die we waarschijnlijk allemaal gewoon in huis hebben.

Benieuwd hoe je Dalgona Coffee zelf kunt maken? Bekijk de video hieronder.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: TikTok | Beeld: iStock