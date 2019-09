Damian: ‘Ik heb mijn kaartjes voor Apenheul kunnen weggooien’

Met haar tirade over de apen in Apenheul waar Damian haar nooit naar toe heeft genomen, veroverde Temptation’s Shirley een plekje in ons hart. De sterke behoefte om beestjes te aanschouwen op de kinderboerderij, dierentuin of Apenheul kennen we immers allemaal. En hóézo gunt Damian haar geen apen? Nou, die gunde hij haar wel, want meneer had zelfs al kaartjes gekocht,

Dat laat Damian weten tegenover Show.nl. Tijdens de clipopnames voor zijn nieuwe single vertelt Damian dat hij wel degelijk kaartjes had gekocht voor Apenheul. ‘Nou, ik heb mijn kaartjes kunnen weggooien! Ik heb toen ook ooit kaartjes voor d’r gehaald, alleen toen was het seizoen afgelopen.’ De schat.

En hoewel zowel Damian als Shirley de lippen stijf op elkaar houden over hun relatiestatus, lijkt het erop dat hun relatie verbroken is. Shirley en verleider Daan werden op dezelfde vakantiebestemming EN SAMEN IN APENHEUL gespot. Daarover zegt Damian: ‘Volgens mij hebben ze het heel leuk samen. Volgens mij zijn ze vrienden, ze komen bij elkaar over de vloer. Ik kan er verder geen uitspraken over doen.’

Hoe dan ook, wij gunnen Shirley haar apen!

