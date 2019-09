Temptation’s Danicio doet boekje open over zwangerschap Rodanya

Na haar deelname aan Temptation Island werd bekend dat Rodanya zwanger is van haar eerste kindje. De vraag was nog even of Danicio misschien de vader zou kunnen zijn, maar in een video onthulde ze dat Morgan écht de baby daddy is. Toch zat de verleider nog enige tijd in onzekerheid.

Want ook hij vroeg zich af of het kindje nu van hem was of niet. In een interview met Shownieuws vertelt hij dan ook: ‘Ik had wel even stress, ja. Dat ik dacht dat het van mij was. Maar gelukkig niet.’

Geen contact

En het contact tussen Danicio en Rodanya? Dat is compleet verwaterd. ‘Ik zie haar niet meer, ik spreek haar niet meer. Ik zie haar alleen af en toe op Instagram voorbij komen, maar that’s it’, aldus Danicio.

Dubbel gevoel

Aangezien de twee elkaar nog wel hebben gezien na de opnames van Temptation Island, veroorzaakt de zwangerschap een ‘dubbel gevoel’ bij de casanova. ‘Ik heb er niet echt een mening over, maar ik vind het wel een beetje apart dat ze zwanger is van haar ex. Ik heb er een dubbel gevoel bij. Ik bemoei me er niet mee, ik laat haar lekker haar ding doen. Ze is gelukkig.’ No hard feelings dus.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL