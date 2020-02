Daniel Radcliffe wilt niet meer in de rol van Harry Potter kruipen

Acteur Daniel Radcliffe wordt sinds de succesvolle Harry Potter-films niet meer als iemand anders gezien dan de tovenaarsleerling. Aan Variety vertelt hij waarom hij liever niet meer aan een langdurig project als Harry Potter wilt werken.

“Ik wil niet meer in een situatie komen waarin ik me vooraf al jarenlang aan één serie verbind. Ik houd van de flexibiliteit die ik nu in mijn carrière heb”, zegt hij in het vakblad. “Ik zeg niet dat ik nooit meer terugkeer in zo’n soort franchise, maar het is niet iets dat haast heeft.”

Als er gevraagd wordt of er een kans is dat hij als Harry Potter terugkomt in de spin-off Fantastic Beasts and Where to Find Them antwoord de acteur: “Ik denk het niet. Ik zeg niet graag nee, maar het is niet iets waar ik om sta te springen. Ik denk dat die films verder zijn gegaan en dat ze het prima doen zonder ons. Ik houd het ook graag zo, mijn leven is prima zo.”

Bron: Telegraaf & Variety | Beeld: BrunoPress