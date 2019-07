Aha: daarom komt Daniëlle uit Temptation VIPS je zo bekend voor

Temptation VIPS belooft weer héél veel drama. Vooral de mannen – we’re looking at you Thomas – lijken het nú al moeilijk te hebben. Verleidster Daniëlle is een van die knappe dames die de heren het hoofd op hol moet brengen. Maar wacht even, waar kennen we haar nu van?

De brunette lijkt al flink succes te boeken bij de YouTuber en het is allemaal al heel gevaarlijk (alles is gevaarlijk in deze show). Maar wist je dat ze al eerder ‘op zoek ging’ naar de liefde? Nee, nee, we willen niet zeggen dat Temptation een romantisch programma is. Alleen Daniëlle heeft wel al eerder moeten strijden om een man met heel wat andere dames.

The Bachelor

We gaan je uit je lijden verlossen: Daniëlle was ooit te zien in The Bachelor. En wel in het laatste seizoen. Hier viel ze voor de knappe Robbert, maar de casanova ging uiteindelijk voor een andere vrouw. Helemaal onbekend in de wereld van verleiden en realityshows is ze dus niet. We zijn heel benieuwd hoe het avontuur deze keer voor haar af gaat lopen.

