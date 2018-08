Het is de natte droom van menig millennial: betaald worden voor het eten van avocado’s. Dankzij vier Amerikaanse universiteiten kan het werkelijkheid worden.

Driehonderd dollar ligt er op je te wachten als je zes maanden lang meewerkt aan het onderzoek. Je zou misschien verwachten dat je daar flink wat groene vruchten voor naar binnen moet werken, maar niets is minder waar: één schamele avocado per dag is al voldoende.

1.000 man gezocht

Het onderzoek wordt gedaan door vier verschillende universiteiten: Loma Linda University, Penn State University, Tufts University en de University of California. Zij zijn in totaal op zoek naar maar liefst 1.000 proefpersonen. De helft hiervan zal gedurende zes maanden elke dag een avocado moeten eten, de andere helft mag er in dezelfde periode niet meer dan twee per maand tot zich nemen.

Platte buik

Al tijden doen verhalen de ronde dat avocado’s kunnen helpen bij het afvallen. De ‘goede vetten’ in de groene vruchten zouden bijdragen aan de reductie van buikvet. Met dit onderzoek wordt getest of het gaat om broodjeaapverhalen of dat avocado’s écht kunnen helpen een plattere buik te krijgen (wij hopen natuurlijk op dat laatste).

Voorwaarden

Zie jij het experiment wel zitten? Om mee te doen moet je minimaal 25 jaar oud zijn. Als vrouw moet je middelomvang minimaal 88,9 centimeter zijn, voor mannen geldt een minimum van 101,6 centimeter. Alle proefpersonen zullen gescreend worden door een diëtist.