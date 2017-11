Dankzij deze onverwachte truc zit je eyeliner altijd goed

Terwijl de één zonder moeite een strakke eyelinerboog weet aan te brengen, heeft de ander allesbehalve een vaste hand. Speciaal voor die laatste groep is er een trucje opgedoken waarmee je eyeliner wél lukt.

Trillende handen en uitschieters tijdens het zetten van je eyeliner zijn vanaf nu verleden tijd dankzij deze truc. En die heeft niet te maken met je vingers, maar met je tenen.

Zo ga je te werk

Je hebt vast weleens gehoord dat je met behulp van een pasje of een stukje plakband de meest strakke eyelinerboog kunt zetten. Maar met deze truc heb je dat niet nodig. Het enige wat je moet doen tijdens het aanbrengen van je eyeliner is het omkrullen van je tenen. Hierdoor sta je namelijk steviger, waardoor je minder trilt. Het gevolg: je hebt een vastere hand om het boogje helemaal strak te krijgen. Et voilà!

Waarschijnlijk komt deze tip uit een onverwachte hoek, maar het zou echt werken. Het is in elk geval het proberen waard, toch?

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Cosmopolitan UK, Margriet | Beeld iStock