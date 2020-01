Verschuilen heeft geen zin: je dansstijl blijkt net zo uniek als je vingerafdruk

Waar de een nachtenlang twerkend op de dansvloer doorbrengt, danst de ander liever de polonaise, salsa of de konijnendans. Of misschien ben jij wel helemaal niet zo’n danser en vind je het al heel wat om je vuisten in de lucht te duwen op het ritme van de beat. Hoe dan ook: de manier waarop je danst blijkt per persoon uniek.

In de kroeg of club zal je vast niet onopgemerkt zijn gebleven dat iedereen z’n eigen dansstijl heeft. Maar hoe uniek jouw eigen manier van bewegen is blijkt uit nieuw onderzoek van de Finse University of Jyväskylä, dat werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of New Music Research.

Voor het onderzoek werden 73 proefpersonen gevraagd om te dansen op verschillende soorten muziek: rap, pop, jazz, blues, country, dance, heavy metal en reggae. Het doel hiervan was om te achterhalen of een computer een muziekgenre kan herkennen aan de hand van iemands dansmoves.

Uniek

Dat experiment bleek niet echt te slagen: slechts in 30 procent van de gevallen wist de computer het juiste genre te raden. Wel werd er ‘per ongeluk’ een andere ontdekking gedaan: het lukte in 94 procent van de gevallen om de persoon te identificeren aan de hand van zijn of haar dansstijl.

‘Het lijkt erop dat de dansbewegingen van een persoon te vergelijken zijn met een soort vingerafdruk,’ zegt co-auteur Pasi Saari. ‘Iedereen lijkt een eigen bewegingshandtekening te hebben, die dezelfde blijft ongeacht welke muziek er afgespeeld wordt.’

Het is niet de eerste keer dat blijkt hoeveel we kunnen opmaken uit iemands danspassen. Eerdere onderzoeken toonden aan dat de manier van dansen laat zien hoe extravert je bent, of je een goed humeur hebt en hoe het gesteld is met je inlevingsvermogen.

Bron: HLN