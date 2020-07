Daphne Deckers: ‘Ik hoop écht dat mijn lezers de verfilming leuk vinden’

We belden even met Daphne Deckers. Want: haar bestseller Alles is zoals het zou moeten zijn is verfilmd en vanaf 6 augustus te zien in de bioscoop.

Hoe ging de verfilming in zijn werk?

‘Nog geen twee weken nadat mijn boek in 2012 uit was, verkocht ik de filmrechten. Nu, acht jaar later, is-ie er pas. Hoewel Nederlandse films populair zijn, is het moeilijk om een film te maken. Je moet concurreren met Hollywoodproducties en hebt maar ongeveer 1/25e van hun budget.’

Hoe voelt het nu het eindelijk zover is?

‘Ik ben ongelofelijk trots. Al dreigde corona nog even roet in het eten te gooien: de bioscopen waren maandenlang niet open. Nu mogen er gelukkig weer mensen naar de film en de Ladies Nights zijn verdeeld over meerdere zalen. Ik hoop écht dat mijn lezers de verfilming leuk vinden. Ooit las ik een interview met Herman Koch waarin hij zei: ‘Als de film een succes is, verkoop ik meer boeken. En als de film geen succes is, was het boek beter.’ Voor mij kan het dus alleen maar goed uitpakken, haha.’

Heb je je bemoeid met de verfilming?

‘Nee. Het enige wat ik belangrijk vond is dat het in de buurt van mijn verhaal moest blijven en dat er niet opeens een heel ander einde zou komen. Verder heb ik me nergens mee bemoeid. Een film maken is niet mijn expertise, dat is een heel andere business dan een boek schrijven. Het zijn twee verschillende vormen van storytelling. Ik vertrouwde de producent, filmmakers en cast van topniveau volledig. Natuurlijk liep ik weleens rond op de set, en dat blijft bijzonder. Ik heb anderhalf jaar aan deze personages gewerkt, ze hebben anderhalf jaar lang in mijn hoofd ‘gewoond’. Nu liep ik opeens in hun huis, zag ik de acteurs mijn rollen vertolken. Ik heb het eindresultaat inmiddels gezien en ben er onwijs blij mee. Ik had het me niet beter kunnen voorstellen.’

Wat is het volgende project?

‘Ik ben nu een non-fictie aan het schrijven. Het gaat over de leuke, mooie dingen in Nederland en over duurzaamheid. Hoe we rust vinden in een onrustige wereld. Welke prachtige plaatsen ons land te bieden heeft. Ik wilde graag een blij boek schrijven. Nederland is een prachtig vakantieland, al hebben we soms pech met het weer, maar ook dat is leuk: met een beetje regen gaan mensen gezellig naar de bioscoop.’

Bekijk hier de trailer van ‘Alles is zoals het zou moeten zijn’.

