Dapper: na bergen kritiek blijft Taylor Swift achter haar statement staan

Het is op z’n zachtst gezegd een pittig weekje voor Taylor Swift. Nadat ze begin deze week een openhartig statement publiceerde – waarin ze Scooter Braun beschuldigd van jarenlange treiterijen en machtsmisbruik – kreeg de 29-jarige zangeres een shitload aan kritiek over zich heen. Toch blijft Taylor achter haar boodschap staan.

Een bron van E! weet te melden dat de 29-jarige bij haar aantijging blijft. ‘Wat Scooter of de mensen om hem heen ook zeggen, Taylor is ervan overtuigd dat hij dit heeft gedaan om haar pijn te doen. Ze wil dat de waarheid over hem naar buiten komt. Ze was woedend en dat is ze nog steeds. Ze is overstuur maar heeft er geen spijt van dat ze dit bekend heeft gemaakt.’

Babe, we got you

Onder meer Justin Bieber, de vrouw van Braun en een van zijn andere bekende klanten Demi Lovato hebben het publiekelijk opgenomen voor de manager. Ook Taylor kreeg de nodige steun: onder meer Camila Cabello, Cara Delevigne en Halsey lieten op sociale media weten achter haar te staan. Halsey zei daarbij: ‘Mijn maag draait ervan om dat hoeveel macht en succes je ook kunt opbouwen als vrouw, er altijd een man langs kan komen die je zo machteloos kan laten voelen, alleen om je te kwetsen.’

Ook Cara Delevingne sprak wijze, ferme woorden, die ze postte onder het commentaar van Justin Bieber:

