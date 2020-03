Fans van ‘Cheer’ opgelet: de thrillerserie ‘Dare Me’ gaat nog een stapje verder

Dat de wereld van het cheerleaden hard is, zagen we al in de inspirerende documentaire Cheer. Maar de thrillerserie Dare Me brengt de sport tot een heel nieuw, duister level. Afgunst, drank en moord wisselen elkaar af wanneer een nieuwe coach het stokje overneemt.

Lees ook:

Navarro-cheerleaders: hoe gaat het nu met de sterren van ‘Cheer’?

Komt de titel van deze show je bekend voor? Dat kan, want de serie is namelijk gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Megan Abbott.

Dare Me

In Dare Me draait alles om een team cheerleaders van Sutton High. Beth Cassidy (Marlo Kelly) en BFF Addy Hanlon (Herizen Guardiola) zwaaien met de scepter, maar dat alles verandert wanneer een nieuwe coach haar entree maakt. De vriendinnen kijken beiden heel anders aan tegen Colette French (Willa Fitzgerald). Addy ziet de nieuwe strategie om het team naar een hoger level te brengen wel zitten, terwijl Beth de coach het liefst zo snel mogelijk ziet verdwijnen. Het kan dan ook niet anders dat Colette een groot geheim met zich meedraagt…

Boredom of teenage girls

De serie focust zich niet alleen op de giftige relaties van tieners, maar geeft ook een kijkje in de heftige wereld van het cheerleaden. Je ziet de trainingen, de blauwe plekken, de blessures, maar ook de seks, drank en drugs die achter hun perfecte leventjes schuilgaat. En, zoals de serie het zelf zegt, ‘There’s something dangerous about the boredom of teenage girls…’

Gilmore Girls

Megan Abott, de schrijfster van het oorspronkelijke verhaal, heeft ook een grote invloed gehad in deze serie. Gina Fattore, scenarioschrijfster van onder meer Gilmore Girls en Dawson’s Creek, sloot zich aan en dat kan alleen maar veel goeds betekenen. Dare Me staat al op Netflix, dus je weet wat je te doen staat.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Elle | Beeld: Still