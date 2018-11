Da’s even schrikken: na de Buffalo’s maken ook deze jaren 90 schoenen een comeback

We hadden niet gedacht dat dit moment ooit zou komen, maar 2018 is het jaar dat de Buffalo London schoenen – je weet wel, die ‘gympen’ met plateauzolen – hun comeback maken. En inderdaad, dat is even schrikken. Want erg elegant en verfijnd zijn ze niet. Maar blijkbaar is dat de mode van nu. Want na Dr. Martens en Buffalo’s maken ook dELIA’s nu een comeback.

De statementschoen van de jaren 90

Gaat bij het lezen van ‘dELIA’s’ niet direct een belletje rinkelen? Dat is te verklaren, want vroeger – zo’n 25 jaar geleden – werden dELIA’s vooral gedragen door een select groepje lefgozerinnen. Zeg maar door de alto’s van de jaren negentig. dELIA’s waren beslist niet mainstream en stierven na een goed hypejaar een snelle dood.

Klaar voor de nieuwe generatie

En nog steeds lijken dELIAs louter voor waaghalzen weggelegd. Denk heftige plateauzolen met heftige blokhak, in vetermodellen of instappers. Maar toch weten ze het bij dELIA zeker: ‘Dit moment voelt als het juiste moment om de schoenen aan een nieuwe generatie voor te stellen. DELIA’s staan voor vrijheid en een eigen mening, dat past helemaal in deze tijd,’ laat Shaudi Lynn, creative director, tegenover The Cut weten. Naast de schoenen lanceert het merk ook een limited kledinglijn van dELIA, ook volledig in het teken van de jaren 90. Wat zeg jij, yay or nay?

Bron: The Cut | beeld: dELIA door Dolls Kills