Dat kun je dus zelf: roze lokken met deze conditioner

Wil jij ook zo’n kek roze kleurtje in je haar? Vergeet dan de kapper of DIY geklooi met verf. Je kunt je haar nu ook zo’n roze gloedje geven met een conditioner.

Hartstikke hip is het, een rosé gloed over je haar. Maar de tijd die je daarvoor door moet brengen bij de kapper, om maar niet te spreken over het geld, heb je er misschien niet voor over.

Gelukkig is er us nu de vegan conditioner van Overtone, die je over je lokken kunt knallen met hetzelfde resultaat. Afhankelijk van je haarkleur pakt de kleur feller of minder vel uit. En het is nog goed te betalen ook. Voor zo’n veertien euro ben je een fles, en een roze tintje in je haar, rijker. Hier kun je de conditioners kopen.

Wat roze inspiratie:

Bron Beautify | Beeld Shutterstock