Dat staat je goed: lipstick van Zara op je snoet

Jaaaaa, hoe fijn! Onze favoriete modewinkel (of naja, één van de) gaat zich nu ook verdiepen in make-up. Zara begint klein en houdt het vooralsnog bij de lippen. Maar, zoals je er bij de modegigant vanuit kunt gaan, zijn het wel de trendkleuren die ze brengen.

De kleuren zijn uitgekozen door de iconische make-up artiest Pat McGrath, die grootheden als Kim Kardashian, Tyra Banks en Naomi Campbell onder handen nam. Er is te kiezen uit onder andere een matte lippenstift die aan zou moeten voelen als fluweel (we zijn benieuwd), en je lippen niet uitdroogt (heul fijn), maar wel z’n kleur behoudt. En om het af te maken bevat het goedje vitamine E om je lippen te hydrateren en te beschermen. Klinkt als een droom. Hoe duur die droom precies gaat kosten is nog niet bekend maar er wordt gefluisterd dat ze zo’n 11 euro gaan kosten. Er zijn twaalf kleuren om uit te kiezen.

Genoeg variatie

Naast de matte lippenstift kun je ook gaan voor een van de acht vloeibare lippenstiften (ook met een matte look) een lippotlood en een kit met een nude-kleurige lippenstift, vloeibare lippenstift en lippotlood in één. De make-up is vanaf 5 december (alleen online) verkrijgbaar – al kunnen wij de rakkers nog niet vinden online.

Voorbeelden van het werk van Pat McGrath:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Zara | Beeld: Zara, Instagram, iStock