Dat werd tijd: de eerste vrouwenvoetbaltalkshow komt eraan

Tijdens het voetbalseizoen worden we doodgegooid met voor- en nabeschouwingen en diverse voetbaltalkshows. Maar: die gaan alleen over voetbal van mannelijke elftallen. Daar komt nu verandering in, en dat werd de hoogste tijd als je het ons vraagt.

Op 16 juli wordt de eerste vrouwenvoetbaltalkshow óóit gehouden. Het EK vrouwenvoetbal gaat dan van start en direct na de openingswedstrijd tussen Nederland en Noorwegen wordt er in EK voetbal TALK nagepraat.

De talkshow wordt live uitgezonden vanuit het Galgenwaard Stadion in Utrecht en zal pittige wedstrijdanalyses en scherpe achtergrondverhalen bevatten. De presentatie ligt in handen van Carolien Borgers, Ronald Giphart is haar sidekick. De presentatrice, cabaretier én rechtsbuiten ontvangt gasten als ex-internationals Daphne Koster en Leonne Stentler, sportverslaggever Hélène Hendriks, vrouwenvoetbalcommentator Mark van Rijswijk en profspeelsters van het eerste uur Jose van Hoof en Mien te Selle. EK voetbal TALK eindigt met een prognose voor de wedstrijd Nederland – Denemarken en een muzikale ode aan alle voetballende vrouwen.

De eerste uitzending van EK voetbal TALK is zondag 16 juli om 19.50 uur. Het is voor iedereen met een basispakket te zien op KPN kanaal 58 of bij Ziggo op kanaal 311.

Bron NTR | Beeld Sanoma Beeldbank