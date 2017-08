Dat werd tijd: hagelslagwinkel geopend in Amsterdam

Het is Nederlands bekendste ontbijtproduct, maar een eigen winkel? Dat had hagelslag nog niet. Tot nu. Maandag is namelijk de Hagelswag Store geopend in Amsterdam. En dat werd tijd, als je het ons vraagt.

In de Hagelswag Store zijn verschillende soorten hagelslag te koop in een fles – een stuk appetijtelijker dan de pakken uit de supermarkt. Daarnaast serveren ze in de winkel boterhammen met hagelslag. En dat is geen gewone melkchocoladehagelslag, nee; denk aan hagelslag met stukjes kokos en banaan, of aardbei en pinda. Yum!

De Hagelswag Store bevindt zich aan Heisteeg 8 in Amsterdam.

Our first Hagelswag store is open! Come and visit us at Heisteeg 8, Amsterdam. To celebrate our opening we’re serving Hagelswag sandwiches daily from 12.00-13.00 Come and try our new flavours Coco/Banana, Peanuts/Red fruit and Apple/Caramel 🤤 Een bericht gedeeld door Hagelswag (@hagelswag) op 28 Aug 2017 om 4:40 PDT

