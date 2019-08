Dat wordt smullen, er komt een nieuwe serie aan met Jamie Dornan

Misschien heb je hem wel in de trein geluisterd, de podcast Dr Death. Het was een regelrechte hit en is al meer dan 50 miljoen keer beluisterd! Was je nou net als wij ook megafan van het verhaal dan hebben we goed nieuws. Trouwens ook als je de podcast nooit hebt geluisterd, want er komt nieuwe serie gebaseerd op het spannende verhaal.

Een korte samenvatting voor als de podcast nog niet kent. In 1o afleveringen beschrijft hij het waargebeurde verhaal van een dokter in de Verenigde Staten die zijn meerdere van patiënten vermoord of verminkt. Nu wordt het verhaal dus verfilmt, YES.

hoofdrol

De invulling van de hoofdrollen laat ook weinig te wensen over. Zo zien we de mega knappe Jamie Dornan terug op onze beeldschermen en kunnen we genieten van Alec Baldwin en Christian Slater. Wanneer de serie uitkomt weten we helaas nog niet. Tot die tijd zullen we het dus moeten doen met de podcast.

Bron: Nu.nl | Beeld: Gettyimages