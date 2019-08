Dat wordt weer smullen: nieuw seizoen Peaky Blinders gaat 25 augustus van start

Na bijna twee jaar wachten wordt het geduld van fans van de hitserie Peaky Blinders eindelijk beloond. Het vijfde seizoen is vanaf zondag 25 augustus te zien bij BBC One. Zo melden verschillende Britse media.

Wanneer de vijfde reeks van Peaky Blinders, over een bende die net na de Eerste Wereldoorlog actief was in Birmingham, te zien is op Netflix is nog niet onthuld. De eerste vier seizoenen verschenen op de streamingdienst nadat ze waren voltooid bij de BBC.

Hoofdrolspeler Cillian Murphy kruipt ook in de nieuwe reeks in de huid van Tommy Shelby. Daarnaast maakt Sam Claflin zijn opwachting. Ook David Beckham postte de nieuwe trailer in zijn stories, betekent dit dat we hem ook gaan terugzien…?