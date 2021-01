Cruella de Vil was naast doodeng ook zeer fashionable. Een soort Miranda Priestley (‘The Devil Wears Prada’) avant la lettre. Slim dus dat hoofdrolspeler Glenn Close uitonderhandelde dat ze alle outfits die Cruella in de film ‘101 Dalmatiërs’ droeg, mocht houden.

Cruella de Vil is een klein persoonlijk jeugdtrauma. Ik heb nog scherp voor de geest hoe ik als zesjarige naar de bioscoop ging met mijn vader om daar 101 Dalmatiërs te zien. Niet de tekenfilm, maar ‘de echte’. Die bleek ook meteen een heel stuk.. tsja, echter. En doodeng voor mijn zesjarige kinderzieltje. Het breekpunt kwam op het moment waarop Cruella werd ingezoomd op het witte doek en haar valse lach door de zaal bulderde. Ik herinner me zelfs nog hoe gênant ik de aftocht aan mijn vaders hand vond en hoe hij de bioscoopmedewerker toefluisterde dat het ‘toch nog een beetje te spannend’ voor me was.

Immense bontjassen

Kortom: ik en Cruella hebben een wat moeizame relatie. Wat ik als kind dan ook niet zag, was hoe fantastisch die outfits die Glenn Close voor haar rol droeg eigenlijk waren. Strak gesneden colberts met puntige schouders, lange mantels met luipaardprint, immense bontjassen en als finishing touch een sigarettenhouder die ze vasthield met haar in leer gestoken handen. Niet per se alledaags, niet per se móói, wél iconsich.

Kostuums houden

Dat had Glenn ook al snel in de smiezen. Ze liet daarom in haar contract opnemen dat ze alle kostuums die Cruella in de film droeg, mocht houden. ‘Toen ze ontdekten hoe duur die outfits waren, waren ze niet zo blij dat dat in mijn contract stond’, vertelt de filmster in gesprek met comedian Pete Davidson voor Variety. ‘Ze wilden daarom een goedkopere kopie maken van de outfits. Daar heb ik ‘nee’ tegen gezegd.’

En omdat we allemaal weten hoe angstaanjagend Glenn als Cruella kan zijn, kreeg ze uiteraard haar zin. Leuk als je rellende buurtkinderen de stuipen op het lijf wil jagen.

