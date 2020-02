Heb je nog geen Valentijnsplannen gemaakt en wil je jouw geliefde meenemen naar iets origineels? Dan kun je deze week gratis op romantische date bij het House of Valentine van Buddha to Buddha in Amsterdam.

House of Valentine

Speciaal voor Valentijnsdag heeft het van sieradenmerk een pop-up store omgetoverd tot een intiem café waar je je date in een romantische setting beter kan leren kennen. Het cafe is verdeeld in vier verschillende zones, waar je in iedere zone op een andere manier met elkaar in gesprek gaat en elkaar zowel fysiek als mentaal beter te leert kennen.

Vragenspel

Voor de gelegenheid is er zelfs een speciaal kaartspel voor het café ontwikkeld dat je daar ook kunt kopen. Het spel helpt je bij het stellen van interessante vragen. Dat scheelt ongemakkelijke stiltes als je je date nog niet goed kent óf brengt partners die al jaren bij elkaar zijn weer dichter naar elkaar.

Up to date

Het Valentijnscafé is door Buddha to Buddha geopend vanwege hun Up to date-campagne, waarin hedendaagse liefdesverhalen en moderne relaties centraal staan. Het pop-up café is tot en met 14 februari geopend tussen 16.00 en 22.00 uur, aan de Haarlemmerdijk 180 in Amsterdam. Na de romantische avond word je verrast met een bijzonder (nog geheim) cadeau. Schrijf je hier in om een plekje te reserveren.

