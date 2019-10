Daten met Teen Mom’s Farrah Abraham? ‘Mannen moeten 5k betalen’

Dat Teen Mom’s Farrah Abraham soms een aardige handleiding heeft, is geen groot geheim meer. Maar wil je daten met de realityster dan mag je aardig diep in de buidel tasten.

Teen Mom’s Farrah Abraham vraagt namelijk wel 5.000 dollar voor een simpele date. Wat je dan krijgt? Nou, gewoon: de volledige aandacht – als je geluk hebt – van miss Farrah. En volgens haar is de verklaring dan ook simpel. ‘Je moet je tijd omzetten in geld. Je doet dat al met je online leven, dus waarom ook niet met de echte?’ Euh, juist ja.

Time is money

Farrah heeft het bedrag gezet op 5K en legt uit aan TooFab waarom. De Teen Mom-ster redeneert: ‘Mijn tijd kost geld. Eerlijk gezegd ben ik niet echt aan het daten op dit moment. Ik ben heel erg gefocust op mijn werk en alles wat er speelt in mijn leven. Dus ja, als je me daarvan wil afleiden, moet je me betalen voor mijn tijd. Andere vrouwen die niet betaald krijgen voor hun tijd en dat gewoon weggeven… Ik zie daar niets positiefs uitkomen voor hen.’

Check, check, dubbelcheck

Mocht je het geld hebben voor een date met Farrah, dan begint de pret al vóór de aanvang van de date. Je mag namelijk door een achtergrondcheck en screening en kom je dáár doorheen, dan zul je niet alleen eten met Abraham. Nee, nee, een hoop bodyguards gaan mee op jullie eerste ontmoeting. Gelukkig heeft de brunette (of blondine, hangt volledig af van het moment) ook nog wat advies, want hee, zo is ze. Je zou niet zelf moeten betalen voor je eten. ‘Dat is de gevarenzone en vrouwen zouden absoluut nooit moeten betalen voor hun gerechten tijdens dates.’

Conservatief

Dat ze hierin behoorlijk conservatief is, blijkt ook wel uit haar volgende uitspraken. ‘Voor vrouwen zouden de deuren geopend moeten worden. Mannen moeten bewijzen dat ze het waard zijn. Waarom doen mannen niet de mannelijke taken die ze horen te doen? Als je een vrouw niet kunt inspireren, haar ophemelen en haar niet kan helpen om haar leven geweldig te maken, dan kan ik het beter helemaal alleen doen.’ Dus.

Bron: Boulevard | Beeld: Getty Images