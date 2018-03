Daten terwijl we nog in één huis wonen: ‘Waarom zou ik niet verder mogen met mijn leven?’

Gerard wil dolgraag kinderen en Marcia absoluut niet. Omdat het probleem onoverbrugbaar blijkt te zijn, besluiten ze uit elkaar te gaan. Gerard is hard op zoek naar een eigen appartement, maar ondertussen woont hij nog bij Marcia. Op een avond ontdekt Marcia dat Gerard actief is op Tinder. Ze ontploft zowat. Ze voelt zich ingeruild. Gerard begrijpt het probleem niet. Hij wil gewoon verder met zijn leven.

Gerard: ‘Marcia en ik hadden op zich een hele goede relatie. We hebben een gezamenlijke passie: oude auto’s opknappen en daar rally’s mee rijden. We zijn overal geweest, van Peking tot Dakar en in Zuid-Amerika. Dat avontuurlijke vind ik een hele leuke kant van Marcia. Zij is altijd bezig met plannen maken en dingen regelen. Maar inmiddels trekken we nu een jaar of twintig de wereld over en ik heb het wel een beetje gehad. Volgend jaar word ik 40 en ik wil graag een gezin. Dat is heel belangrijk voor mij. Marcia wil geen kinderen. Dat zei ze al toen we elkaar leerden kennen. Ik had gehoopt dat ze van gedachte zou veranderen, maar ze wil haar vrijheid niet kwijt. Dus hebben we met veel pijn in het hart besloten om uit elkaar te gaan.

Ik ben op zoek naar andere woonruimte en in de tussentijd hebben we dit huis min of meer in tweeën gedeeld. Ik heb mijn eigen kamer en ja, soms blader ik daar wat op Tinder. Laatst zag Marcia dat en toen werd ze heel boos. Ze vindt dat ik met daten moet wachten tot ik op mezelf woon. Maar ik word er ook niet jonger op en zo gemakkelijk is het niet om een geschikte partner te vinden. Wij hebben een punt gezet achter onze relatie. Waarom zou ik dan niet verder mogen met mijn leven? Zij is ook al weer bezig met de volgende rally.

Marcia: ‘Ik vind het verschrikkelijk dat Gerard en ik uit elkaar gaan. Ik wist van zijn kinderwens, daar had hij het al over toen we elkaar leerden kennen. Ik had gehoopt dat ons avontuurlijke leven hem op andere gedachten zou brengen, maar dat is dus niet zo. We hebben het afgelopen jaar heel veel met elkaar gepraat, maar we komen er gewoon niet uit. Ik wil pertinent geen kinderen en Gerard wil ze dus wel heel graag. Als dat voor hem zo belangrijk is, wie ben ik dan om hem die kans op geluk te ontzeggen? Dus hebben we besloten om elk onze eigen weg te gaan, hoe verdrietig we dat allebei ook vinden.

Omdat deze woning op mijn naam staat, hebben we afgesproken dat hij een ander appartement zal zoeken. In de tussentijd wonen we hier nog samen. Ik vind dat wel lastig. Het doet pijn om hem ’s ochtends zijn ontbijtje te zien maken of als hij thuiskomt en een wijntje inschenkt. Het is allemaal zo vertrouwd. Voor mij had het altijd zo mogen blijven. Hem zien en weten dat hij weggaat, mijn hart knijpt elke keer weer samen.

Nou zag ik laatst dat hij bezig was op Tinder. Hij is alweer op zoek naar een nieuwe vrouw! Terwijl wij nog onder een dak wonen! Ik was zo boos. Ik vind dat echt niet kunnen. Ik voel me afgedankt, alsof ik zo snel mogelijk vervangen moet worden. Het lijkt wel alsof hij helemaal niet verdrietig is over onze breuk.

Mediator: ‘Het is een veel voorkomend probleem. Het gemis van kinderen, terwijl de andere partner heel duidelijk gekozen heeft om geen kinderen te willen. Vaak is het een soort oergevoel dat zich meester maakt om toch de kinderwens te vervullen. Moeilijk voor de ander, want die dacht dat het goed was, samen. Het afscheid van elkaar loopt daardoor niet parallel. De één heeft een doel, de ander niet. In ieder geval niet hetzelfde doel. Zo kort en krachtig is het verschil. Hoe kun je hiermee omgaan? Door samen af te sluiten zonder open einde. Als ik het goed begrijp hebben jullie afgesproken dat Marcia haar woning houdt. Gerard zoekt een nieuwe woonplek. Wanneer? Spreek een datum af dat Gerard het huis verlaat. Op een zo kort mogelijke termijn. Het voegt niets meer toe aan jullie relatie om langer bij elkaar te blijven. Het verwerken kan beginnen als het leven zonder elkaar is begonnen. En, aangezien jullie intensief met elkaar zijn opgetrokken, zal dat niet meevallen. Sterkte!

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl



