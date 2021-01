Ben jij gek op Temptation Island? Dan smul je vast van het huidige seizoen en alle drama rondom Sonny, Jaydi, Ricky en de rest. Ben je bang dat je in een zwart gat valt zodra dit seizoen afgelopen is? Goed nieuws! Dat gaat niet gebeuren, want er komt een nieuw seizoen van Temptation Island USA aan. En daar hoef je helemaal niet lang meer op te wachten.

Nieuw seizoen Temptation Island USA

Vanaf 4 maart zie je dit nieuwe seizoen namelijk op Videoland. De eerste twee seizoenen van Temptation Island USA waren smullen. Veel fans vinden de Amerikaanse versie van Temptation zelfs leuker dan de Nederlandse. Daarom kwamen de makers van de Nederlandse versie dit seizoen met Love or leave waarmee ze probeerden om iets meer richting de Amerikaanse versie te gaan. Zo is er meer focus op de persoonlijke groei van de kandidaten. Dat lukt aardig en we genieten volop van het huidige Nederlandse seizoen, maar natuurlijk is seizoen 3 van Temptation USA ook meer dan welkom. Dat snapt Videoland en daarom kwamen ze met deze mooie aankondiging:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Videoland (@videolandonline)

De deelnemende stellen

Tijd om ons eens te verdiepen in het nieuwe seizoen van Temptation Island USA. Er staat ons namelijk weer heel wat te wachten. Laten we allereerst de vier deelnemende stellen eens aan je voorstellen. Komen ze:

Op links zien we het stel Chelsea en Thomas. Zij is 29 jaar en hij is 37 jaar. Ze wonen in West-Hollywood en zijn ruim één jaar samen. Hun probleem? Hij schijnt nogal een flirt te zijn. En tja, dat vertrouwt zij niet helemaal. Komen ze er samen uit?

Op rechts zien we het stel Erica en Kendal. Zij is 24 jaar, hij 26 jaar. Ze wonen in Los Angeles en zijn 2 jaar samen. Zij wil graag huisje, boompje, beestje en zich helemaal overgeven aan de relatie. Zijn prioriteiten liggen meer bij zijn eigen ambities. Gaat dit stel Temptation Island overleven?

Het knappe stel op links bestaat uit de 26-jarige Kristen en de 26-jarige Julian. Dit stel is al behoorlijk lang samen, namelijk al 11 jaar. Ze zijn echte jeugdliefdes die elkaar op school ontmoetten. Maar blijven ze ook samen? Ze gaan de test aan!

Op rechts zien we de 24-jarige Erin en de 25-jarige Corey. Ze wonen in San Diago en zijn 1,5 jaar samen. De vraag bij dit stel is: kan hij haar nog wel van haar sokken blazen? Of gaat Erin de spanning bij een verleider vinden? We gaan het zien!

De verleiders

Wat minstens net zo interessant is als de deelnemende stellen, zijn natuurlijk de singles die meedoen. In Amerika begint het nieuwe seizoen al op 16 februari. Op het Instagram-account van Temptation Island USA worden al behoorlijk wat sneak peeks van de deelnemende verleiders geplaatst. Bekijk de filmpjes hieronder maar eens. Dat belooft weer een juicy seizoen te worden.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Temptation Island (@temptationtv)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Temptation Island (@temptationtv)

