Dave Roelvink en Julia: het koppel is uit elkaar

Oh jee, hommeles in Huize Roelvink-Mekkes. De 27-jarige Dave Roelvink zou zijn verlaten door zijn vriendin Julia Mekkes. Hiermee komt hun relatie van vier jaar tot een eind.

Volgens bronnen in het Amsterdamse, zo lezen we op de Telegraaf, zou in haar geval een ander in het spel zijn. Toch wordt dit door Dave’s manager Frank Wisse in het midden gelaten. ‘Ik geloof wat Julia daarover zegt, ik kan alleen bevestigen dat het voorbij is.’

Hoewel de breuk als donderslag bij heldere hemel komt, werd er dit weekend al druk gespeculeerd over de tortelduifjes. Zo verwijderde Dave alle foto’s van Julia van zijn Instagram-account en volgde hij haar ook niet meer. En ook opvallend: Julia was niet aanwezig bij Boxing Influencers, waar Dave moest vechten tegen René Watzema.

Geen grote schoonmaak op Julia’s account

Julia heeft op haar eigen account alle foto’s nog staan en volgt de dj en realityster nog steeds. Hun laatste foto samen is van 10 oktober; twee weken geleden vierden ze de eerste verjaardag van hun hond Henk. Volgens de Telegraaf is dit het enige dat Julia erover wilt zeggen: ‘Soms lopen dingen in een leven anders. We zagen elkaar weinig, ik hoop niet dat dit een heel verhaal wordt. Er is in elk geval géén ander in het spel, de man die wordt genoemd ken ik al tien jaar en is een goede vriend van me.’ Betekent dit inderdaad dat er een ander in het spel is?

Toekomstdromen

Julia zei onlangs nog in een interview met radio-dj Mattie Valk dat ze graag kinderen wil met Dave. Afgelopen zomer kocht het stel nog samen hun droomhuis.

Pa Roelvink weet van niks

Tegenover Shownieuws zegt Dave’s vader Dries Roelvink dat bij zijn weten de twee nog steeds samen zijn. Het wachten is nu op een reactie van Dave of zijn management.