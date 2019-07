Dave Roelvink koopt ‘grote mensenhuis’ met vriendin

Zowel Dave als Julia plaatsen dezelfde foto op hun Instagram. ‘We hebben een nieuw paleisje gekocht’, schrijft Dave erbij. ‘Nou ja, dat moet het worden’, voegt hij er lachend aan toe.

Julia schrijft bij haar foto dat ze samen met haar grote liefde een ‘echt grote mensenhuis heeft gekocht’ en dat ze ons de komende weken meenemen in hun verbouwavonturen. Doelen ze hier op een nieuw programma? Klussen met Dave & Julia? Of gaan de twee soms de verbouwing vloggen?

Lees meer: Deefje toch: taakstraf, rij-ontzegging en boete voor Dave Roelvink

JayJay Boske zegt alvast dat hij niet wil helpen met klussen. ‘Zorg je wel dat je 100% niet gaat klussen! Mocht je hulp nodig hebben? Bel mij dan 200% niet! Mocht het af zijn? Dan kom ik 100% bier drinken!’

En Kaj Gorgels heeft niet zoveel vertrouwen in de klus-skills van zijn maatje. ‘Als jij een Ikea-kast in elkaar moet zetten, staat er aan het eind van de dag een pooltafel. Dat is best knap, daar niet van, maar ik zou je mijn meterkast nog niet laten behangen!’

Verder denken sommige volgers van het stel dat Julia binnenkort zwanger raakt. ‘Voel gezinsuitbreiding opkomen’, reageert iemand. En een andere volger reageert: ‘OMG, nu nog een kindje erbij, perfect!’

