Dave deelt zijn mening na het zien van een item in Editie NL. Hierbij ging het over de optie om ook vrouwelijke symbolen te zetten op verkeersborden, iets wat volgens Roelvink compleet onnodig is. En een verschoontafel in het herentoilet? Ook onzin, aldus Dave. ‘Ben ik nou de enige in Nederland die het mooi vindt dat mannen en vrouwen nou níét precies hetzelfde zijn? Waarom moet het allemaal gelijk zijn tegenwoordig? Het is toch juist mooi dat we verschillende rollen hebben?’

Huishouden

Hij vervolgt: ‘Het heeft toch juist zijn charme als de man een etentje betaalt, als hij met een vrouwtje uit eten gaat.’ Ook vindt hij dat een man een vrouw moet beschermen als je met z’n tweeën over straat loopt. ‘Het is toch niet zo heel erg als een vrouw iets meer doet in het huishouden? We hebben gewoon andere rollen, we zijn andere wezens.’

Verdienen

Toch vindt Dave wel dat vrouwen en mannen voor hetzelfde werk evenveel zouden moeten verdienen. Dat dan weer wel.

