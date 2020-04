De 5 heftigste ruzies in trash tv

Nee, we keuren geweld niet goed en nee, ordinaire gebekvecht is niet iets waar je trots op moet zijn. Maar hey, soms is wat trammelant van een ander gewoon best vermakelijk om naar te kijken (zeker in tijden van corona). Daarom hebben we de heftigste ruzies van trash tv op een rij gezet.

5. Love Island UK

Malia is net op date geweest met het vriendje van Kady en dat stelt deze Love Island-kandidaat niet op prijs. Als ze naast Malia gaat zitten, valt er wat van haar drankje op het been van de nieuwe deelneemster. Dit pikt Malia niet… Ze geeft Kady een flinke stoot. En zo degradeerde Love Island van reality tv naar trash tv.

4. Ex On The Beach

Het zal je maar gebeuren, je zit op een eiland met allemaal exen. Ongemakkelijk! Dat is vragen om ruzies natuurlijk. Hallo trash tv. Meisjes zijn niet altijd even blij als hun ex met een ander naar bed gaat (vice versa trouwens ook niet ho0r). Als ze daar achterkomt wordt een matras van het balkon gegooid, een koffer in het zwembad gesmeten en krijgen de andere deelnemers een bord eten in hun gezicht. We willen niet op haar zwarte lijstje staan….

3. Oh Oh Daar Gaan We Weer

Ja… daar gaan we weer. Twee van de deelnemers krijgen ruzie en dit escaleert wel heel snel. Damian en Amanda vechten als kat en hond. Er wordt gespuugd, met nagellak gesmeten en geschreeuwd. Of wat reality-fans noemen: een normale maandagvond.

2. Geordie Shore

Een prachtige villa, feesten, drank, drank en nog eens drank. Dat klinkt misschien te goed om waar te zijn, maar voor de deelnemers van Geordie Shore is deze droom werkelijkheid. Waarom wordt er dan gevochten vraag je je af? Nou waar de meeste vrouwenruzies om gaan… een man. Hieronder zie je in het eerste fragment hoe twee van de deelnemers aan het bekvechten zijn over 1 van de jongens, maar wanneer een vriendin zich ermee bemoeit worden er klappen uitgedeeld. Pak ze!

1. EOTB: Double Dutch

Lena en Yasmine zorgden bij hun deelname aan Ex On the Beach voor de heftigste ruzie van het seizoen en misschien wel van de serie. De twee vlogen elkaar in de haren nadat Yasmine een drankje in Lena’s gezicht smeet. Zoals bij elke aflevering van Ex on the Beach was er weer flink gedronken en liep de boel snel uit de hand. Als Lena de beelden terugkijkt vindt ze dat ze het harder aan had moeten pakken. “Ik heb spijt dat ik Yasmin niet harder heb geslagen”. De EOTB-ster is een echt vechtersbaasje. “Ik heb liever een klap in mijn gezicht dan een orgasme.”

