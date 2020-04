De 7 beste films op Netflix om een drankspel bij te spelen

Het is weekend, de kroegen zijn dicht, tijd om te drinken met de riemen die we hebben. Netflixen met een twist ook wel genoemd. Want deze zeven films op Netflix zijn perfect om een drankspel bij te spelen.

Afstandsbediening klaar? Drankspel spelen maar.

1. The Hangover

De naam zegt het al, deze film is het perfecte voorbeeld van een ‘drankspelfilm’. Na dit spel word je net als Phil, Stu, Alan en Doug wakker met een enorme kater. Hopelijk weet jij wel nog wat er is gebeurd de vorige avond!

Neem een slok wanneer:

Stu het heeft over zijn ontbrekende tand

Er een shot wordt genomen

Er iemand zegt: “remember?”

2. Onze Jongens

Met deze hunk-gevulde film wordt het gegarandeerd een feestje. Combineer dat met wat cocktails en je hebt de perfecte vrijdagavond! Wat wil je nog meer?!

Neem een slok wanneer:

Je een wasbordje ziet

Er wordt gedanst

3. Alvin and the Chipmunks (The Roadchip)

Bij deze komische animatiefilm raden we voor deze keer aan de kinderen eerst naar bed te sturen voor het Netflix-feestje begint. Deze is voor de volwassenen. Toen wij deze vierde Alvin and the Chipmunks-film zagen, begonnen we eigenlijk al meteen met drinken…

Neem een slok wanneer:

Alvin, Simon en Theodore wegrennen

David (Dave) zegt (nou ja, schreeuwt dan): “Aaaaaalvvviinnnn!!!”

4. The Wolf of Wall Street

Deze populaire film met Leonardo DiCaprio is ook de perfecte film om een glaasje (of twee) bij te drinken. Straks doe je al net zo gek als Leo zelf in de film. Proost!

Neem een slok wanneer:

Er drugs wordt gebruikt

De regels van Wall Street worden uitgelegd

5. Mamma Mia!

Deze feelgood-musical is een echte ‘glasgrijper’, zodat zelfs de musicalhaters aan het eind uit volle borst meezingen! Here we go again!

Neem een slok wanneer:

Er wordt gezongen

Neem 2 slokken wanneer:

Je mee kan zingen met het liedje (Betrapt!)

6. Grown Ups

Deze familiekomedie laat je huilen van het lachen en plassen van het drinken. Vet gezellig!

Neem een slok wanneer:

Een van de kinderen zich schaamt voor hun ouders

7. White Chicks

Met deze gouwe ouwen komen jij en je vrienden via Netflix Party de avond wel door! Staan je glazen al klaar?

Neem een slok wanneer:

Er geschoten wordt

De twee FBI-agenten ruziemaken

