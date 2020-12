De 8 beste kerstafleveringen van populaire series

Heb je alle kerstfilms al tig keer gezien? Doe het dit jaar een keer helemaal anders en bekijk kerstafleveringen van je lievelingsseries! Zo overleef je zeker weten de feestdagen 😉

We zetten de acht beste kerstafleveringen van populaire series voor je op een rijtje!

The Office US – Christmas Party

De werknemers van The Office trekken lootjes voor kerst. Zoals je mag verwachten is Michael echter helemaal niet blij met de zelfgemaakte ovenhandschoen die hij van Phyllis Vance krijgt. Hij kondigt zodoende aan dat iedereen elkaars cadeautjes mag stelen! Wat volgt is geweldige chaos, zoals alleen The Office dat kan! Of nou ja, deze zeven series kunnen er stiekem ook wat van…

Christmas Party is de tiende aflevering van het tweede seizoen van The Office.

Modern Family – Undeck the Halls

Terwijl je wacht op het langverwachte elfde seizoen van Modern Family eindelijk op Netflix verschijnt, wijzen we je nog even op deze geweldige kerstaflevering! Hartverwarmend en grappig, dat zijn de kernwoorden voor de eerste kerst die we met de familie Dunphy doorbrachten. Nadat Claire en Phil een brandplek op de bank ontdekken, eisen ze dat een van hun kinderen opbiecht. Zo niet, dan blazen ze kerst af!

Undeck the Halls is de tiende aflevering van het eerste seizoen van Modern Family.

Frasier – Miracle on Third or Fourth Street

In totaal hebben we maar liefst acht keer de kerst doorgebracht met de familie Crane. Na lang wikken en wegen, bleek toch Miracle On Third Or Fourth Street onze favoriet! Wanneer Frasier hoort dat zijn zoon kerst niet bij hem doorbrengt en hij ook nog eens ruzie met vader Martin krijgt, besluit hij de feestdagen compleet af te schrijven. Hij neemt een extra dienst aan bij het radiostation.

Miracle On Third Or Fourth Street is de twaalfde aflevering van het eerste seizoen van Frasier.

The Fresh Prince of Bel-Air – ‘Twas The Night Before Christening

Klassenverschillen vormen de sleutel tot veel geweldige momenten in The Fresh Prince of Bel-Air. Over het algemeen weet straatschoffie Will zich redelijk aan te passen aan het leven met zijn familie in het chique Bel-Air. Maar in Twas The Night Before Christening weet hij zich toch lelijk in de nesten te werken wanneer hij belooft een optreden van Boyz II Men te regelen…

Twas the Night Before Christening is de dertiende aflevering van het vierde seizoen van The Fresh Prince of Bel-Air.

Friends – The One With The Holiday Armadillo

Het is volkomen normaal dat je Friends niet meteen associeert met kerstmis. De nadruk lag meestal op Thanksgiving. Er is echter één grote uitzondering: The One With The Holiday Armadillo. Ross leert zijn zoon Ben over Chanoeka. Op het allerlaatste moment besluit hij echter dat de kerstman ook nog langs moet komen. Zodoende haast hij zich naar de winkel, waar alle kostuums al uitverkocht blijken. P.S. Ben je benieuwd hoe het nu met Ross (oftewel: David Schwimmer) is? Dat vertellen we je graag!

The One With the Holiday Armadillo is de tiende aflevering van het zevende seizoen van Friends.

Lost – The Constant

Kerst op een tropisch eiland? Daar vonden de makers van Lost iets super tofs op! In The Constant volgen we Desmond, die heen en weer flikkert tussen het verleden en het heden. De sleutel tot zijn overleven is het vinden van zijn ‘constante’, iemand waar hij zowel in het verleden als het heden veel om geeft. Uiteraard is dat Penny! Het resultaat is een van de meest aangrijpende momenten van Lost.

The Constant is de vijfde aflevering van het vierde seizoen van Lost.

Black Mirror – White Christmas

Zelfs de kerstaflevering van Black Mirror is uniek! De episode beslaat namelijk drie losjes verbonden korte verhalen die plaatsvinden binnen een groter verhaal. We zien hoe Jon Hamm en Rafe Spall wakker worden in een hut en verhalen delen over hun leven. Het klinkt misschien niet zo boeiend, maar de twist op het einde maakt White Christmas geweldig! Hopelijk kan die nieuwe mockumentary Death to 2020 ons net zo verrassen!

White Christmas is de vierde aflevering van het tweede seizoen van Black Mirror.

Seinfeld – The Strike

Wanneer Kramer eindelijk weer aan het werk gaat bij H&H bagels weigert zijn manager hem vrij te geven op 23 december. Kramer meent dat we op deze dag Festivus vieren, een anti-commerciële feestdag, bedacht door George z’n vader. Festivus wordt onder meer gevierd met een aluminiumpaal en worstelwedstrijd genaamd The Feats of Strength… Bestond het maar echt!

The Strike is de tiende aflevering van het negende seizoen van Seinfeld.

