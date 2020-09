Rozen in de aanslag: Rick Brandsteder bevestigt nieuw seizoen ‘de Bachelor(ette)’

Zeg de woorden de Bachelor(ette) en ons hart begint harder te kloppen. Want man man man, wat was het afgelopen seizoen om te smullen. Niet voor niks ook dat een vervolg met een mannelijke vrijgezel al op de planning staat.

Eerder dacht Shownieuws al te weten dat het om een gay-versie zou gaan én niemand minder dan Gerard Joling zou zomaar het stokje van Gaby Blaaser kunnen overnemen. Toch lijkt die laatste kans nu iets minder groot: de opnames in het buitenland waren immers voor een ander programma.

De Bachelor

Gelukkig laat presentator Rick Brandsteder wel al íets los over een nieuw seizoen. ‘Ik hoop dat we weer een mooi nieuw seizoen kunnen maken, en dan waarschijnlijk met een Bachelor’, verklaarde hij aan Trouw. Dat er dus een vervolg komt, lijkt vast te staan. Maar hoe en wat? Daarover houdt hij zijn lippen nog stijf op elkaar.

Welk hart?

Welk hart dus veroverd zal moeten worden, blijft nog even gissen. ‘Vele mannen worden gevraagd deel te nemen aan De Bachelor met een andere (bekende?) man in de hoofdrol. Maar om welk hart de kandidaten zullen gaan strijden, is gek genoeg nog niet bekend. De opnames zouden binnenkort moeten plaatsvinden’, aldus Shownieuws.

