Gaat het Gaby Blaaser lukken om de ware liefde te vinden? Sinds 20 mei kunnen we haar zoektocht naar een partner voor het leven volgen via ‘De Bachelorette’ 2020 op Videoland. In dit dossier houden we alles over het programma én de zoektocht keurig bij.

De Bachelorette 2020

update 22 mei 2020

Gaby Blaaser is niet de eerste die als vrijgezel dit avontuur in deze vorm aangaat. Al sinds 2002 worden verwoede pogingen op de Nederlandse televisie gedaan om het concept van De Bachelor tot een succes te maken. Wie waren de eerste bachelors en hoe succesvol was hun zoektocht naar liefde?

Hoe succesvol zijn de voorgangers van Gaby Blaaser, de Bachelors, in de liefde?

update 20 mei 2020

We hebben Temptation Island, Ex on the Beach: Double Dutch, Love Island en we hádden De Villa en Oh oh Cherso. Hoeveel programma’s over liefde en seks vinden we nog leuk? Zitten we eigenlijk nog wel te wachten op nóg een reality datingshow? VIVA’s Lise sprak met tv-expers Angela de Jong, Linda Duits en Kiki Düren over de 2020 editie van De Bachelorette.

De Bachelorette 2020: wat mogen we verwachten van Videoland’s nieuwste paradepaardje?

update 18 mei 2020

De meeste mensen kennen Gaby Blaaser van GTST, van de relatiegeruchten met Wesley Sneijder óf tegenwoordig van haar carrière als fitgirl influencer. Op Instagram plaatst ze de meest volmaakte kiekjes, maar ‘niemand kent mij echt’, laat ze weten in de nieuwste trailer van De Bachelorette. ‘Dat gaat nu anders zijn. Ik heb eigenlijk twee kanten: de social media-versie en deze. Nu gaan mensen zien hoe ik echt ben’, vervolgt Gaby. ‘Ik ben er met heel mijn hart en gevoel in gegaan.’

Gaby Blaaser laat andere kant van zichzelf zien in ‘De Bachelorette’: ‘Ik ben heel kwetsbaar’

update 11 mei 2020

Achttien mannen in de leeftijdscategorie van 24 tot en met 41 jaar, dat is waar de 33-jarige Gaby Blaaser het mee moet doen in haar jacht naar de ware. Wie zijn die achttien mannen die het hart van Gaby willen veroveren?

Déze 18 mannen gaan Gaby’s hart proberen te veroveren in ‘De Bachelorette’