De tiende aflevering van de ‘De Bachelorette’ was een aflevering vol met inkoppertjes. En daarom krenkend saai. Maar wat wil je ook, na die über dramatische aflevering van vorige week? Om die reden is dit geen recap maar een vooruitblik: welke scenario’s liggen er – na ‘De Bachelorette’ aflevering 10 – open voor Gaby?

Een aflevering vol open deuren

Wat krijg je als je de familie en vrienden van de vrijgezellen mannen invliegt om hun potentiële nieuwe schoondochter (of -zus) te ontmoeten? Dan krijg je niets dan lof. Moeders die hun zonen de hemel inprijzen, vrienden die hun maat verheerlijken. En vice versa. Dan krijg je een slaapverwekkend verhaal, zonder oprechte emoties en originaliteit. Want natuurlijk ga je niet vals praten over familie als ze net vijftien uur hebben gevlogen, alleen maar handbagage mochten meenemen en na een dag alweer huiswaarts moeten keren. We skippen daarom deze zoetsappige tafereeltjes en we gaan het hebben over de mogelijke scenario’s die nu spelen.

Eerst nog even dit

Wie mijn evaluaties over De Bachelorette vaker leest, weet dat Joey mij al enkele weken geleden via een DM op Instagram heeft laten weten dat ik niets over zijn moeder mag schrijven. Daar begreep ik toen niet veel van – wist ik veel dat Cindy acte de présence zou geven in een aflevering. Maar na mijn artikel van vorige week liet Joey opnieuw op ferme toon weten dat ik absoluut niets over zijn moeder mag schrijven. Daarover twee dingen. Ten eerste, Joey, misschien had je je dat voordat je je moeder liet invliegen voor een reality-programma moeten bedenken. En ten tweede, als je mensen gaat aanvallen omdat ze over jou of over je moeder schrijven, lijk je me sowieso geen juiste match voor Gaby.

Afijn, dat gezegd hebbende, is het nu natuurlijk heel aantrekkelijk om iets over Cindy, de moeder van Joey, te schrijven. Maar omdat ik niet dood wil, laat ik dat anderen voor me doen:

GABY! ALS JE DIT LEEST: je krijgt Joey z’n moeder er ook bij! Gratis en voor niets.

De navelstreng is nog niet doorgeknipt.

DIT MOET JE NIET WILLEN. Ren, nu het nog kan.

Hemeltje lief!#debachelorette — Larissa (@krullenkoppie) July 15, 2020

Optie 1: Gaby kiest voor Roland

Dat brengt ons gelijk bij de eerste optie die momenteel speelt: Gaby kiest voor Roland, de vader van Joey. Hij is zeg maar alles wat ze zoekt: Roland straalt rust uit, luistert en zegt zelf niets. Hij heeft een sympathieke uitstraling en houdt zijn lippen stijf op elkaar. Ook wijkt Roland, dat zie je bij Cindy, niet van je zijde. Kortom, Roland is discreet, betrouwbaar en loyaal. Met hem naast of achter je krijg je geen ‘ruis’, iets waar Gaby toch wel vaak last van heeft. Plus, Roland lijkt – in tegenstelling tot Joey – klaar voor kinderen. Dat komt goed uit, want als we Cindy moeten geloven heeft onze Gaab al last van ‘hormoontjes’.

Optie 2: Gaby opent een sportschool met Alexandra, de moeder van Jordy

Weet je wat het ding met Jordy is? Deze Prins Confident heeft nogal een brede interpretatie van woorden. Wat voor de een slechts een kus is, is voor hem een zoen. Hij schept dus op over ‘intieme momentjes’ en bakent zijn Gaby-territorium af waar mogelijk. Ook komt zijn vader op bezoek bij hem in Zuid-Afrika, terwijl Jordy eerder aangaf dat hij geen contact meer met hem had. En natuurlijk, dingen kunnen veranderen. Maar het zorgt allemaal voor, wat was het woord ook alweer, ruis! En ruis is iets wat Gaby echt niet meer kan gebruiken in haar leven. Daar komt bij dat Jordy de naam Gaby afkort tot ‘Gab’ in plaats van Gaab en met koosnaampjes als ‘gappie’ hebben vrouwen gewoon niet zoveel.

En dus stuurt ‘Gab’ Jordy de laan uit en slinkt haar vertrouwen in mannen nog meer dan ooit tevoren. Maar, ieder nadeel heb z’n voordeel gap. Dankzij Jordy ontmoet ze zijn moeder Alexandra, die eerder schitterde in Utopia. Alexandra en Gaby zijn een gouden match, dat zie je zo. Beide dames zijn blond, fit en niet vies van een spuitje – of van reality tv. Eigenlijk zou Gaby zo Alexandra’s dochter kunnen zijn. Ze worden beste vrienden, laten papa Regillio en zoon Jordy voor wat het is en trekken trots hun eigen plan. Ze openen een sportschool, zo’n betaalbaar concept zoals Fit for Free maar dan Fit for TV. Hoe leuk!

Optie 3: De zus van Jethro neemt wraak

Achter ieder doetje staat een sterke vrouw. En in dit geval is het doetje Jethro en zijn zus Talitha de sterke vrouw. Als een ware Eva Jinek onderwerpt ze Gaby aan een vragenvuur. Recht door zee, op de vrouw af. Ze vraagt niets over de tijgerprint-gordijnen die aan Gaby’s mouwen hangen, want Talitha wil maar één ding weten: is Gaby oprecht met Jethro? En hoe langer Gaby praat – en hoezeer ze kletst over haar bijzondere band met Jethro – hoe ijziger Talitha uit haar ogen kijkt. Noem het vrouwelijke intuïtie, maar je ziet aan alles dat Talitha de bui voor haar broertje al ziet hangen.

Gaby dumpt Jethro, die dit totaal niet zag aankomen. Jethro huilt. En wie is er om hem op te vangen? Juist, Talitha. Zij is uit op wraak en kan Gaby’s bloed wel drinken, kijk maar naar haar glas. Terug in het Amsterdamse wereldje zal Talitha’s wraak zoet zijn: als ze Gaby tegen het lijf loopt in het uitgaanscircuit trakteert ze Gaby op een bloody mary met karvan cevitam in plaats van vodka, haha!

Optie 4: Gaby sluit zich aan bij het kartel van Thijs

Als een echte Don Corleone van The Godfather of Muis uit Mocro Maffia voert Thijs een pleidooi voor Niek. Hij wil Gaby duidelijk maken dat zij en Niek een goede match zijn. Dat doet hij strak in het pak, met de handen in elkaar gevouwen ter hoogte van zijn kruis en met tatoeages tot in zijn nek. Je ziet duidelijk: deze Brabander buigt voor niemand. Daar in dat achterafkamertje houdt Thijs zijn salespitch voor Niek en krijgt Gaby precies wat ze wil: als ze toetreedt tot het kartel van Niek en Thijs zal ze als een koningin behandeld worden.

Maar entrepreneur dat hij is, ziet Thijs nog meer mogelijkheden met Gaby. Mocht het niets worden tussen Niek en Gaby, dan kan Thijs Gaby nog altijd gebruiken als een nieuwe drugslijn naar Amsterdam – zij kan hem toegang bieden tot de exclusiefste feestjes van de crème de la crème in Nederland showbizzland. Mocht Gaby dat niet zien zitten, dan heeft Thijs nog een businessplan: draadloze oordopjes en shapewear via dropshipping verkopen aan haar Instagram-volgers. Ka-ching!

Optie 5: Gaby gaat alleen naar huis

Alleen, alleen, waar Gaby gaat, gaan haar zwarte klompjes dus écht alleen zal ze nooit zijn. Maar Gaby beseft dat de mogelijkheid bestaat dat ze ook alleen – zonder man – naar huis kan gaan. Het is de grote vrees voor kijkers zoals ik die nog geloven in de oprechtheid van reality tv. Want als Gaby alleen naar huis gaat, was het programma dan wel echt? Want zoals Cindy zegt, ‘je gevoel kun je niet acteren.’ Dus hoe zit het dan?

Eindoordeel van De Bachelorette aflevering 10:

De macho van de aflevering: Thijs.

Het klittenbandje van de aflevering: Jordy, omdat hij tijdens het eten een arm om haar heen slaat om wederom zijn territorium af te bakenen.

De held van de aflevering: Ronald en Talitha.

Het muurbloempje dat langzaam tot bloei komt: Rick Brandsteder!

Dit was De Bachelorette aflevering 10. Volgende week vatten we alweer de elfde (en laatste?) aflevering voor je samen.