Het nerveuze kennismaken is voorbij en de eerste dates vinden plaats. Dit is ‘De Bachelorette’ aflevering 3.

Een sprong in het diepe

We moeten het haar nageven: Gaby Blaaser is stoerder dan we dachten. Dat bungeejumpen tijdens een eerste date? Niet aan ons besteed. Ook niet aan André, die zelfs niet zomaar in een flatgebouw stapt, maar hij doet het toch maar mooi. Gelukkig blijft André benadrukken dat hij het ‘voor zichzelf en niet voor Gaby’ doet en dat is maar goed ook, want Gaby stuurt hem bij de rozenceremonie alsnog naar huis. Van ons had André nog best een poosje mogen blijven, maar vergeten doen we ‘m niet: het beeld dat hij na het bungeejumpen omhoog wordt getakeld staat voor altijd op ons netvlies.

Van André door naar Jordy. Je weet wel, de knaap met de witte roos. Jordy, Jordy, Jordy toch. Wat begrijp je niet aan de liefde? Volgens mij willen vrouwen maar een ding en dat is overrompeld, verrast en betoverd wordt. Lukt niet als jij blijft afwachten en dertien andere mannen voor laat gaan. Wij vinden Gaby’s brief lief (en haar handschrift mooi), maar besef: André, die niet zomaar een flatgebouw betreedt, moest in het diepe springen en werd naar huis gestuurd.

Joey en zijn rode vlaggen

Dan gaan we het nu even over Joey hebben. Heel even maar hoor, zoiets kan natuurlijk niet te lang duren. Ten eerste heeft Joey oorbellen, aan beide kanten, en gekozen voor gitzwarte knopjes. Dat is voor ons een rode vlag mét wimpel: is hij stiekem gothic of liefhebber van punkmuziek?

Dan komen we bij rode vlag nummer 2. Wanneer Joey te horen krijgt dat hij op een een-op-een-date mag met de bachelorette, heeft hij een glimlach zó groot. Zo groot dat we denken dat Joey meer fan is ván dan verliefd is óp Gaby Blaaser.

En daar stopt de vlaggenparade niet. Tijdens de prachtige jeep rit hangt Joey zowat tegen Gaby aan en geeft hij haar nauwelijks ruimte. Dat klittenband-gevoelletje is schattig, op date nummer vier ofzo. Maar op je eerste date houd je het netjes, ja!

De trio date: ieder een eigen tactiek

Hup, door naar de trio date. Daarom eerst even dit: een trio date, wie verzint het! Kan niet anders dan ongemakkelijk zijn. Zeker met drie zulke uiteenlopende types. We hebben Niek, de gladde autoverkoper, die bij aankomst bij de boot ging voor de strategie ik-hou-Gaby-haar-handen-zolang-mogelijk-vast. En we hebben Kasper, vanaf nu ook wel te benoemen als de ‘sjampie popper’. Zijn tactiek? Ik maak gewoon zoveel mogelijk grapjes dan valt mijn Twentse accent misschien niet op. En champagne poppen, ook dat behoorde absoluut tot zijn tactiek. En dan is er nog Joep. Joep had geen strategie en vertelde gewoon doodleuk dat hij nog bij zijn ouders woont en zijn moeder zijn beste vriendin is. Of was het wel een strategie?

En als je denkt dat je dan alle dubbele dates gehad hebt en het gewoon even rustig aan kunt doen. Komen daar gebroeders Djago & Jordy in ‘hyena mode’ tijdens het cocktailuurtje op je af gestormd. Jordy is u allen beter bekend als de knaap met de witte roos, Djago is zijn ‘tranquillo-factor’ helemaal kwijt en beseft dat dit zijn laatste kans is om indruk te maken op de bachelorette.

Ons is echter niet duidelijk waarom ze samen in de aanval gaan. Doet toch een beetje denken aan die zestienjarige jongens die ik tijdens mijn eerste zonder-ouders-vakantie ontmoette in Salou. Ook zij durfden het flirten nog niet in hun eentje aan. Groot verschil: Gaby is 33.

En ook Djago past hier een bekende tactiek toe. Hij besluit metéén de ‘diepgang’ in te gaan en begint over zijn hernia. Tja tja. Iemand zin in een hernia?

Eindoordeel van De Bachelorette aflevering 3:

De macho van de aflevering: Jordy Jahmal natuurlijk. Allemaal dankzij zijn nonchalante bungeejump.

Het klittenbandje van de aflevering: Hmm, we twijfelden even tussen Niek en Joey, maar deze is toch echt voor Joey.

De held van de aflevering: André!

Het muurbloempje dat langzaam tot bloei komt: Jethro. Hoe hij Gaby tijdens het cocktailuurtje wist te kapen is grote klasse!

Dit was De Bachelorette aflevering 3. Volgende week vatten we de vierde aflevering voor je samen.