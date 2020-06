Het eerste spel waarbij de mannen moesten strijden voor de eer vond plaats. En natuurlijk werd er een hoop lief en leed gedeeld. Dit is ‘De Bachelorette’ aflevering 4.

De Bachelorette aflevering 4

De aflevering trapt af met een trio brunch date, die zal eindigen in een een-op-een-date. De eerste uitverkorene is Andreas en als je je afvraagt ‘wie is Andreas?’ dan ben je niet de enige. Ook Rick weet duidelijk niet meer wie Andreas is, we hebben immers nog maar weinig gezien van deze man, en daarom steekt Andreas zwaaiend zijn hand op en roept hij als een kind zo blij: ‘Dat ben ik!’. Goed om te weten dat jij dat bent, Andreas. Je mag dan met 32 jaar de oudste van het stel zijn, zwaaiend met je enthousiaste hand in de lucht lijk je spontaan 30 jaar jonger. De tweede gekozene is Jethro, het is ‘m gegund, maar daarover later meer.

Als derde van het trio mag Djago mee. Djago kiest voor een tactiek die we inmiddels van hem kennen: zeuren. Zeuren, zaniken, ziegezagen, noem het hoe je wil. Begon hij vorige week tijdens ‘zijn momentje’ met Gaby vrijwel direct over zijn hernia, deze week is hij ziek, zwak en misselijk. De arme jongen heeft maar twee bananen gegeten.

Toch is de kracht van twee bananen niet te onderschatten. Het gele fruit geeft hem blijkbaar genoeg levenslust om het gesprek af te trappen met een diepzinnige vraag. Djago wil namelijk meteen van Gaby weten waarom ze op jongere mannen valt. Het is een rare binnenkomer, wij geven dan toch de voorkeur aan ‘hey alles goed?’. Maar goed, Djago zat niet lekker in z’n hummetje en dan gebeuren dit soort dingen.

Jordy, man van het geschreven woord

En terwijl Gaby zit te brunchen met Andreas-dat-ben-ik!, Jethro en de Bananenjongen, heeft Jordy een ‘spontaan’ onderonsje met ons aller Rick Brandsteder. Jordy gaat voor de lange aanloop en is druk, druk, druk – ó zo druk – met het plannen van zijn ó zo bijzondere date voor de bachelorette. Dat zijn witte roos al lang tot wormenvoer is gecomposteerd, vergeten we maar even. En ook deze aflevering laat de date op zich wachten, al komt Jordy wel met een ludieke tussenoplossing: hij wil een brief schrijven aan Gaby. Wanneer hij die woorden uitspreekt – ‘brief’ en ‘schrijven’ –, is aan Rick’s gezicht af te lezen dat zijn hersencellen even kort stagneren. Een brief schrijven aan een meisje? Dat Rick daar zelf nog niet eerder op is gekomen.

De drievoudige lunchdate mondt uit in een een-op-een date. Gaby kiest voor Jethro, iets wat Andreas en Djago beiden zagen aankomen. Is het Jethro’s lieve glimlach? Is het zijn bescheiden opstelling? Zijn het zijn subtiele aanrakingen? Eén ding is zeker: Jethro is hoteldebotel op Gaby. Zijn vonken spatten van het scherm.

Hoe hij straalt als hij naar haar kijkt. De manier waarop hij zijn hand op haar vinger legt in de helikopter. Hoe hij haar helpt bij het suppen. Het subtiele grijpen van haar supboard vastpakt, zodat ze niet afdrijft. Hoe hij de champagne plopt. En ook: hoe hij bij terugkomst in the manner vertelt over zijn avontuurlijke dag met Gaby.

En het moet gezegd worden: deze date bevatte alle ingrediënten voor een prachtige dag. Van dolfijnen spotten tot een picknick aan de oevers van een rivier, het is niet zo gek dat Gaby en Jethro uiteindelijk een serieus gesprek voeren. Een diep gesprek over leugens en bedrog, want warempel, wat blijkt? Beiden houden er niet van om voorgelogen te worden. Dat is natuurlijk hoogst uniek (…).

Wie houdt daar wel van?

Beauty and brains

Dan komen we aan bij mijn favoriete onderdeel van deze aflevering. Het spel! De mannen, hierna: strijders, moeten hout hakken, een puzzel maken en een autoband verwisselen. Oftewel: het testosteron druípt van het scherm. Kasper hakt hout zoals ‘ie sjampie popt, namelijk: vliegensvlug. Niek en Jordy Jahmal strijden als echte krachtpatsers, maar blijken bij de puzzel te verliezen op inzicht. Zij moeten het lekker bij hun wasbordje houden. Djago dekt zichzelf wederom van te voren in, want hij ‘heeft last van zijn rug.’

De battle wordt gewonnen door Andreas, Chester en Joey en vanaf dat moment gaat er heel veel mis. Ten eerste. Zitten Andreas (de oudste) en Chester (de jongste) bij elkaar in het team om het leeftijdsverschil te compenseren? Ten tweede, Chester kijkt naar de autoband zoals Rick kijkt wanneer iemand zegt dat ‘ie kan schrijven. Als jong broekie heeft hij pas net zijn rijbewijs, laat staan dat hij een autoband kan verwisselen. En daar houdt de gekkigheid niet op. De drie jongens mogen op date met de bachelorette.

Stofzuigers met diepgang

Daar kiest Chester voor een originele methode: hij praat honderduit over zijn draadloze stofzuiger. We snappen de achterliggende gedachte, waarschijnlijk wil hij hier mee aantonen hoe volwassen hij is. Maar pssst Chester, je bent pas echt volwassen als je samenwoont, minimaal eenmaal per week stofzuigt en daar verder gewoon je mond over houdt 😉

Andreas gooit het daarentegen over een andere boeg. Hij daagt Gaby uit voor een persoonlijk gesprek en vraagt door over haar ouders. De manoeuvre blijkt een schot in de roos: Gaby krijgt de tranen in haar ogen als ze het over de bijzondere band met haar ouders heeft. Tot deugd van Andreas, die nu eindelijk zijn verhaal over zijn ouders kan vertellen en kennis maakt met de minder oppervlakkige Gaby.

Rode vlaggen

Maar waar het pas echt misgaat, is als Joey aan de beurt is. Vastberaden stapt hij bij de bachelorette in het kikkerbadje, met wederom die gretige blik in zijn ogen. En weer zie ik een paar rode vlaggen. Vlag nummer één is voor iedereen duidelijk: zijn rode t-shirt met diep uitgesneden mouwtjes. Dat tenue is leuk op Temptation Island, maar hallo, dit is geen Temptation Island.

Vlag nummer twee: die gretige blik in zijn ogen. Vlag nummer drie: hij vertelt dat hij jaloers is. Zijn letterlijke woorden zijn: ‘Ik deel niet. Tot zekere hoogte kan ik er wel mee omgaan, maar als het teveel wordt zal ik er wat van zeggen.’ Je ziet aan Gaby’s blik dat ze zijn woorden wel registreert. Maar waarschijnlijk is die registratie door de vele roseetjes van korte duur. De meid is al de hele dag op date en drinkt zich het leplazerus, wij snappen heus dat je zicht dan wat troebel raakt. Hopelijk is dat ook de reden van de volgende onbegrijpelijke stap: Gaby en Joey zoenen. Lieve Gaby, ik richt me even tot jou. Je hebt keuze uit zoveel zoenen, pardon, mannen en dan kies jij voor Joey? Je hebt Jethro, Jordy Jahmal en zelfs Niek. Wat zeg ik, zelfs Kasper was nog beter geweest dan Joey. Van de andere kant: je hebt rosé op, zit daar je teentjes te dippen in het water (en hebt gelukkig die zwarte klompjes uitgetrokken!), dus vooruit, deze vergeven we je.

De rozenceremonie

Uiteindelijk is het Djago die het veld moet ruimen. Iets waar hij het niet mee eens is. Djago droomde van een helikoptervlucht, had maar twee bananen gegeten en hij had van tevoren al het gevoel dat Jethro ervandoor zou gaan met de een-op-een date. Ook balen: eerder in de aflevering biecht Djago aan de mannen op dat hij ‘nog steeds niet alles heeft kunnen vertellen’. Ehm, na een hernia en misselijkheid is dat misschien maar goed ook?

Naast Djago’s bittere ondertoon vallen nog twee dingen op bij de ceremonie. Eén: het fifty shades of beige pak van Niek lijkt wat strak te zitten. En twee: Jordy kon niet kiezen tussen een gilet of coltrui en koos daarom voor beiden. (Was hij maar zo goed in knopen doorhakken als het om dates gaat, hè?).

Eindoordeel van De Bachelorette aflevering 4:

De macho van de aflevering: Djago natúúrlijk. Ondanks zijn rugpijntjes ging ‘ie toch mooi maar houthakken.

Het klittenbandje van de aflevering: alweer Joey.

De held van de aflevering: Ook Joey? Vanwege die kus?

Het muurbloempje dat langzaam tot bloei komt: Micha? Zo heet hij toch?

Dit was De Bachelorette aflevering 4. Volgende week vatten we de vijfde aflevering voor je samen.