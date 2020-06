‘De Bachelorette’ aflevering 6 alweer. De aflevering waarin de eerste mannen onzeker worden. Maar er is ook genoeg ruimte om het testosteron te laten zegevieren, want de mannen mogen een potje football spelen en barbecueën. Glansrollen zijn weggelegd voor Joey, Kasper en publiekslieveling Niek!

Joey

Er mag een ruwe partij football gespeeld worden. En dat is interessant, want de mannen gaan ieder zo voor hun eigen benadering. Zo waant Ritchie zich in Wie is de Mol? en spreekt hij van tunnelvisie. Joey benadert het spel als een eetproef bij Expeditie Robinson; hij heeft maagkrampjes en wil zijn ‘gezondheid niet riskeren’.

Is ook gevaarlijk, sporten in een ander land. Hiermee is Joey de zoveelste vent die last heeft van kwaaltjes als misselijkheid. Jeetje mannen, gaat het wel allemaal? Toch lijkt er amper 24 uur later geen sprake meer van ‘stomach problems’ voor Joey. Met een glas rode wijn in de hand verklaart hij aan Rick de liefde voor Gaby. En gek genoeg krijgt hij de eerste roos tijdens de ceremonie. Was zijn kus dan zó goed?

Kasper

Hij moest tijdens de wedstrijd even een barfje leggen, maar dat mocht de pret niet drukken: Kasper mag mee op date. Locatie: een groene weide. Gezelschap: 3 olifanten plus Gaby. Activiteit: lunch. Dat klinkt als een idyllisch tafereeltje. Was het niet. Gaby en Kasper zien vrijwel direct donkere wolken hun kant op komen. En hoewel Kasper nog even een beroep doet op zijn bierovergoten, drassige ervaring bij de Zwarte Cross en koste wat het kost wil blijven zitten, zien we het tweetal luttele seconden later door het groenland hupsen. Op zoek naar onderdak. Kasper heeft zelfs nog tijd voor een vreugdesprongetje en met de juiste muziek eronder zou dit zomaar een scène uit La La Land kunnen zijn. En warempel, lopen ze zomaar tegen een romantisch hutje aan! Zul je altijd zien op het Afrikaanse platteland.

Het slechte weer blijkt een mooie metafoor voor Kasper’s vrolijke voorkomen. Het zonnetje hoeft niet altijd te stralen. En Gaby wil Kasper’s serieuzere kant leren kennen. Die toont Kasper, het gesprek gaat over het krijgen van kinderen en ivf – tamelijk serieus – en Gaby toont op haar beurt ook haar gewichtige inhoud: ze vindt dat Kasper mooie oren heeft. Dat wilde ze in alle ernst nog even kwijt. Daar in dat hutje op de hei.

Voor Kasper betekent die opmerking het groene licht om zijn goochelkunsten tevoorschijn te halen. Want he, wie niet (h)oren wil, moet maar voelen. Als een ware Hans Klok slingert hij twee hartenkettinkjes uit zijn zak, die hij met de meest triomfantelijke grijns overhandigt. Dat overwinningsgevoel is terecht: probeer jij maar eens een kettinkje knoopvrij uit je zak te halen! Toch is het voor Gaby niet genoeg. Een kus van Kasper eindigt op haar wang, in plaats van op haar lippen.

Niek

Tijdens de wilde wedstrijd blijkt Niek verrassend fanatiek. Tackeltje hier, elleboogie daar. Niek gaat ervoor. Hij kneust zijn knie, die daarmee net zo volgespoten als zijn lippen lijkt. Maar daar weet Niek gelukkig wel raad mee. In een dankbaar intermezzo zien we hoe hij als Doornroosje bezig is met een schoonheidsslaapje. Mét succes: rimpelvrij en mét geëpileerde wenkbrauwen mag hij in een reuzenauto Gaby meenemen op iets wat lijkt op de Dakar Rally. Als een woeste tiener die van Breda afreist naar de Tilburgse kermis en daar na het nuttigen van twee á drie suikerspinnen in de botsauto’s stapt, trotseert Niek in de 4×4 jeep de zanderige heuvels, hobbels en greppels. Het gaat er wild aan toe, maar toch lukt het Niek tijdens de rally om aan Gaby te vertellen dat hij op ‘karaktertjes’ valt. Gaby is blijkbaar zo’n karaktertje.

Na de Dakar Rally is het tijd voor champagne – ‘lekkur ploppûh! zoals Niek graag zegt. Zijn enthousiasme is als de kurk: het vliegt hoog door de lucht. Ik hoop dat alles zo lekker plopt bij Niek, hehe. En Niek verrast: na Kasper heeft ook hij een cadeau voor de Bachelorette. En als een jongeman die in de autoverkoop werkt je met geëpileerde wenkbrauwen aankijkt en zegt dat ‘ie een kleinigheidje voor je heeft, terwijl hij een gestrikt doosje overhandigt: dan verwacht je een rolex. Toch? Of ben ik daar de enige in? Het blijkt geen rolex maar een armband, waarin hij met de slijptol alvast de letters ‘N & G’ heeft gegraveerd. De schat.

De braai

Tot slot mogen de mannen gaan barbecueën, zoals mannen dat graag doen. Maar wie hompen vlees en stapels botten verwacht komt van een koude (Tilburgse) kermis thuis. Chester lucht zijn hart, hij voelt geen kriebels, en wat volgt is een tuttig Pinterest-kwartiertje. Een voor een schudden de vrijgezellen de grootste clichés uit hun mouw, om af te sluiten met misschien wel de grootste dooddoener: ‘Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het zoals het gaat.’ Aldus Andreas. Ondertussen vraagt Jordy zich af of hij wel zijn stijltang heeft uitgezet…

Niet zo gek dat Gaby daar geen zin in heeft en meteen doorgaat naar de rozenceremonie. Daar kiest ze Joey als eerste – ik heb even rondgevraagd en niemand snapt waarom – en Niek als laatste – ik heb even rondgevraagd en niemand snapt waarom.

Eindoordeel van De Bachelorette aflevering 6:

De macho van de aflevering: Niek!

Het klittenbandje van de aflevering: Toch weer Joey, omdat hij bij Rick direct zijn verliefdheid claimt.

De held van de aflevering: Kasper, blijft altijd lachen – ook als zijn kus is afgewezen.

Het muurbloempje dat langzaam tot bloei komt: we hopen Ritchie!

Dit was De Bachelorette aflevering 6. Volgende week vatten we alweer de zevende aflevering voor je samen.