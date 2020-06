De Bachelorette aflevering 7: maak kennis met Jordy ‘El Chapo’ Jahmal

Werden vorige week de eerste jongens onzeker, nu slaat die twijfel om in stelligheid. De acht overgebleven mannen willen weten waar ze aan toe zijn, en snel een beetje. De een stelt zich daarom op als teamleider van de lokale supermarkt, de ander heeft autoritair aanzien en staat duidelijk zijn mannetje. Dit is De Bachelorette aflevering 7!

Jordy Jahmal

Om beurten kwamen ze daar plots tevoorschijn: de verschillende persoonlijkheden van Jordy Jahmal. Samen met Jethro, Kasper en Joey mag hij mee op de ‘passievere date’. Rick Brandsteder noemt het een ‘luxe jacht’, mij doet het meer denken aan een groepsexcursie in Alanya. En al snel blijkt dat de ‘luxe jacht’, vanaf nu gewoon catamaran, helemaal niet zo luxe is. Terwijl Jordy Jahmal en Gaby op het voordek in een visnet liggen, zitten de drie andere mannen als sardientjes op elkaar op een smal trappetje.

Zoals we inmiddels gewend zijn van Gaby snijdt ze graag serieuze gespreksonderwerpen aan. Ging het vorige week nog over Kaspers mooie oren, dit keer steekt ze van wal met de vraag: ‘Voel jij een seksuele spanning naar mij toe?’ Het leert ons kennis maken met typetje één: Jordy de Casanova. In de meest nonchalante lighouding, met in de ene hand een wijntje en de andere hand in de steekzak van zijn pantalon, vertelt Jordy wat hij zoekt in zijn droomvrouw. Het is een waslijst van hier tot Bodrum, maar goed, daar ben je casanova voor.

Dat het weer snel kan omslaan op zo’n boot, blijkt niet veel later als we typetje twee ontmoeten. Jordy de Stalker. Jordy gaat ‘toevallig’ op het dek zitten en in plaats van zeezicht kijkt hij uit op het ‘intieme momentje’ tussen Gaby en Joey. Huh, hij had toch net met Gaby een goed gesprek over ‘fasjùn’ gehad? Het haalt de gemene drugsbaron in Jordy naar boven. Die blik in zijn ogen kennen we van El Chapo en voorspelt niet veel goeds.

Maar goed, psychopathisch als drugsbaronnen zijn, heeft Jordy ook een zachte kant. Als een ware John Legend poseert hij in een strakke fasjùn outfit bij een piano. Met een been op het bankje wil hij één ding duidelijk maken: ‘Ik kan lezen’.

Joey

Tegen de tijd dat Joey aan de beurt is – na Jordy Jahmal en Jethro – is het duidelijk dat Gaby wijn als water heeft gedronken. Haar zicht is troebel, haar articulatie wat loslippig. Was dat de vorige keer ook niet het geval toen ze met haar tong op Joey’s speeksel ging varen? Het zal Joey een worst wezen, hij is in katzwijm en stapelgek op de bachelorette. Van hard to get heeft hij geen kaas gegeten en alles wat Gaby doet of zegt vindt hij prachtig. Ben je dan niet gewoon een fan?

Dankzij Joey’s vechtersmentaliteit wint hij de Instagram-proef en dus mag hij, dit keer zonder levensbedreigende maagkrampjes, weer op date met Gaby. Tot grote ergernis van de andere mannen. Betekent dit dat Gaby haar keuze al heeft gemaakt? Terwijl Jordy ‘El Chapo’ Jahmal een moordplan beraamt, zegt Boy wat we allemaal denken: ‘Ik had deze jongen niet bij haar neergezet’. Wij ook niet Boy, wij ook niet.

Kasper

In tegenstelling tot Casanova Jordy, ahum, ik bedoel Jordy de Stalker, heeft Kasper de zoen niet gezien ‘maar wel gevoeld’. Knap vind ik dat! Kasper beschikt niet alleen over toverkrachten, maar ook over telepathie. En dat inlevingsvermogen zorgt ervoor dat hij als een ware kapitein – alle hens aan zij en t-shirt met nautisch streepje – Gaby aanspreekt op de smakkerd met Joey. Met de handen in het haar laat zij zijn gezag over zich heen komen. En Kasper is recht door zee: als Gaby wil dat hij zijn serieuze kant laat zien, moet ze niet vlak voor hun date van tongetje gaan wisselen met Joey. Aye aye captain!

Jordy Kuipers

Oei oei oei. Waar Kasper kan leunen op zijn overwicht, slaat Jordy de plank finaal mis. Voor de tweede keer roept hij Gaby ter verantwoording, alsof hij een teamleider van Albert Heijn to go is. Hij vindt dat Gaby initiatief moet tonen, wat bij ons vraagtekens oproept. Snapt Jordy de essentie van het programma wel? En bovendien, snap hij wel dat hij niet altijd de schuld bij een ander moet leggen? Eigen schuld, dikke kuif. Misschien even het tondeusetjuh van (u)Niek lenen en je weg scheren?

Tja, we kunnen niet anders zeggen dat Jordy de vreemde eend in de bijt is. Dat kwartje valt ook eindelijk bij Gaby en dus moet Jordy het veld ruimen.

Eindoordeel van De Bachelorette aflevering 7:

De macho van de aflevering: El Chapo!

Het klittenbandje van de aflevering: ALWEER JOEY!

De held van de aflevering: Ritchie, dankzij die prachtige foto.

Het muurbloempje dat langzaam tot bloei komt: Jordy Kuipers, al is dat bloempje ook gelijk weer afgestorven.

Dit was De Bachelorette aflevering 7. Volgende week vatten we alweer de achtste aflevering voor je samen.